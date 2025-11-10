快訊

影／日本拉麵店員遭熊襲「一把甩回去」成功驅熊 網讚「太猛了」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
青森電視台報導，日本青森縣三戶町9日清晨發生熊襲，一名57歲拉麵店員準備開店時遭身長約1米的熊攻擊，造成臉部右眼附近撕裂傷。圖/截自TBS NEWS DIG Powered by JNN在YT的影音
青森電視台報導，日本青森縣三戶町9日清晨發生熊襲，一名57歲拉麵店員準備開店時遭身長約1米的熊攻擊，造成臉部右眼附近撕裂傷。圖/截自TBS NEWS DIG Powered by JNN在YT的影音

青森電視台報導，日本青森縣三戶町9日清晨發生熊襲，一名57歲拉麵店員準備開店時，遭身長約1米的熊攻擊，造成臉部右眼附近撕裂傷，這名店員憶述被攻擊當下「將牠甩出去」後成功驅熊。這段與熊過招的經歷也讓日本網友直呼太猛了，但更佩服店員的敬業精神。

根據警方，事件發生在當地9日凌晨4時（台灣時間同日凌晨3時）左右，地點為三戶町川守田地區一間拉麵店的院內。

這名店員當時獨自進行備料工作，遭一頭體長約1公尺的熊突襲，他奮力反擊後，這頭熊逃走。

同店同事上班後發現，遇襲店員右眼附近受傷仍在工作，詢問後他描述，「被熊打了，就把牠反甩出去」。同事隨即報警，男子送醫治療，店家當天臨時停業。根據日本網友，該拉麵店名為「麵工房天也」（麺工房てんや）。

事發地點距離三戶町公所約1公里，警方與鎮公所已加強周邊巡邏與警戒，提醒居民提高警覺。

這段經歷也讓許多日本網友嘖嘖稱奇，「太猛了，還能把牠甩出去」、「看到了職人的氣魄，他煮的拉麵肯定也很好吃吧？」、「果然熊是被拉麵香味吸引過來的」、「是摔角選手嗎」、「把熊甩開難道是拉麵修行鍛鍊出的臂力？」

拉麵 店員 日本

相關新聞

高市早苗不收回台灣有事言論！首位表態台海屬存立危機現任日相

每日新聞報導，日本首相高市早苗10日在眾議院預算委員會表示，針對日前對於台灣有事的發言，「說法沿續政府一貫見解，沒有打算...

陸駐大阪總領事斬首論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，日本KOL...

俄國介選方式曝光！波蘭成前線受災戶

近來境外勢力干預選舉已成全球熱議焦點，在台灣社會極化的情境下，此議題仍呈現信者恆信的現象，難以達成共識。但對其他民主國家而言，專制政權干預本國政治已是不爭事實——關鍵在於如何有效抵禦。波蘭總統大選剛於6月結束，開票結果由保守派的納夫羅茨基（Karol Nawrocki）勝出。雖然俄羅斯力挺的候選人並未當選，但本次波蘭大選正是檢視這類挑戰的範例，可了解敵方的干預手法及應對策略。

影／日本拉麵店員遭熊襲「一把甩回去」成功驅熊 網讚「太猛了」

青森電視台報導，日本青森縣三戶町9日清晨發生熊襲，一名57歲拉麵店員準備開店時，遭身長約1米的熊攻擊，造成臉部右眼附近撕...

高市早苗挺台遭陸外交官嗆「斬首骯髒腦袋」！日本政府回應了

日本首相高市早苗日前表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力，可能構成存亡危機事態，日本能行使集體自衛權。中國駐大阪總領事...

川普又TACO！關稅雷聲大雨點小 美國企業逆勢賺翻

美國總統川普在4月2日「解放日」祭出高關稅後，許多美國企業主管警告，關稅會壓縮企業的獲利，但這種情況並未發生，美國企業今年第3季的獲利成長反而創4年來新高，部分原因是川普關稅雷聲大雨點小，加上AI熱潮吸引全球資金湧入美國股市，因此沒有發生美元和美債被拋售的危機，美元走堅還可抵銷部分關稅。 專家指出，隨著美國與歐盟、日本、南韓、東南亞國家和中國大陸等主要貿易夥伴達成貿易協議，川普引起的關稅震撼已經過去了，美國企業如何降低關稅衝擊？

