「台灣有事」發言 高市早苗：符合政府見解、不會撤回

中央社／ 東京10日專電

日本首相高市早苗今天在眾議院接受質詢時表示，她7日針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言是依照政府的既有見解，「沒有撤回或取消的打算」，但表示她當時具體舉例需要反省，今後會避免明確假設特定情況。

7日在眾議院預算委員會上，立憲民主黨前外相岡田克也質詢高市早苗，「台灣有事」是否符合安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

高市當時答詢表示，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。她接著表示，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高」。

她還說，「假設美軍為了解除封鎖前來支援，而為了阻止美軍介入，也可能發生其他行使武力的事態」，「如果只是把民間船隻排成一列，讓海上通行困難，我認為不會構成存亡危機事態」。

「存亡危機事態」（存立危機事態）是日本2015年通過安全保障法制時的新增規定，意指即使日本沒有遭到直接攻擊，但美國等與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，是日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件之一。

高市的發言連日來引發討論，立憲民主黨眾議員大串博志今天在眾議院預算委員會上，再次就此質詢。

朝日新聞、日本經濟新聞報導，高市答詢表示，「我的發言是依照政府既有見解，沒有特別需要撤回或取消的打算。但作為反省，我今後不會在這裡明確假設特定情況並加以陳述」。

高市表示，「當時是考量最壞情況，因此稍微具體地做出回應」，今後會避免這樣的回答方式。

大串表示，這涉及「判斷是否投入戰爭」的重大議題，要求提出政府的統一見解。高市對此回答，「沒有打算就7日的答詢，當成政府統一見解發布」。

「統一見解」指的是在特定且重要議題上，為了釐清分歧、向在野黨與社會大眾公開說明，政府會發布針對該議題的「統一見解」。

