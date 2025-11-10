日前首相鳩山由紀夫：台灣問題是中國內政 日本不應介入

日本首相高市早苗日前在國會備詢時說，如果台灣有事，日本或將面臨存亡危機，因此可行使集體自衛權應對。日本前首相鳩山由紀夫對此表示，日本不應干涉中國內政。

據日本共同社報導，高市早苗上周五（7日）在眾議院預算委員會會議上受詢時說，如果台灣遭遇突發事態，伴隨著戰艦和武力使用，有可能因此危及日本的存亡，因此日本可依據《安全保障相關法》，向未直接攻擊日本的一方行使集體自衛權。

鳩山由紀夫之後在X平台發文說，有人曾說過「台灣有事就是日本有事」，但高市早苗提到，日本若面臨存亡危機可能行使集體自衛權。鳩山由紀夫稱，這麼做或是為煽動助長危機，並借此擴張軍力，他強調：「日本一直尊重『台灣是中國的一部分』。台灣問題是中國內政，日本不應介入。」

另一日本前首相、立憲民主黨黨魁野田佳彥受訪時說，高市早苗的言論讓他「深感震驚」，「我感覺到她獨自貿然行動的危險性」。野田佳彥指出，「這是歷代首相都在一定程度上止步的話題。（高市早苗的發言）會給國內外造成影響」。他認為，高市早苗的發言影響重大，並稱「必須格外謹慎」。

野田佳彥表透露，他將在10日起的國會審議中追問此事。

據新華社稍早報導，鳩山由紀夫於2025年9月以「反省謝罪」心情赴北京出席大陸抗戰勝利80周年紀念活動‌，這一舉動引發日本政壇關注。