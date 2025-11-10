陸駐大阪總領事斬首論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」。圖／取自X平台
中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」。圖／取自X平台

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，日本KOL企業家西村博之等人說這是預告殺人，福島縣議員渡邊康平認為如此不受歡迎的人物應驅逐出境。日媒10日報導，政府已提嚴正抗議。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。薛劍轉發相關報導，寫說「擅自闖入的骯髒頭顱，就該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」。

薛劍稍晚刪文，但9日再度更新X，說「台灣有事即日本有事」是日本部分愚蠢政客所選擇的死亡之路。這是無視戰敗國應履行的承諾義務，完全忘卻《聯合國憲章》舊敵國條款的過度魯莽之舉。他還說，務必重新找回最低限度的理性與守法精神，切勿再經歷如戰敗般的民族潰滅。

西村博之在X發文，指薛劍發出對高市的斬首殺害預告，中國海警局搭載機關砲的艦艇常駐於尖閣諸島（我稱釣魚台列嶼）周邊海域，若容忍這種說法，只會讓局勢升高吧。即便如此，日本政府還是只會表達「遺憾」嗎？福邊康平發文說，薛劍的發言完全可以視為「不受歡迎人物」，應將他驅逐出境。

每日新聞獨家報導，日本政府關係人士10日透露，政府已表達嚴正抗議。

薛劍在最新的發文中指出，一旦有人說出「台灣有事即日本有事」，對話就不可能成立了。無論用什麼「海上運輸」等看似合理的藉口，都違反承諾與規則，赤裸裸的干涉中國內政與侵害主權。除了（要高市）撤回發言，還必須公開說明。

日本 台灣有事 X

