高市早苗挺台遭陸外交官嗆「斬首骯髒腦袋」！日本政府回應了

日本首相高市早苗日前表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力，可能構成存亡危機事態，日本能行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍8日在社群轉發相關新聞，語帶威脅嗆「斬下骯髒的頭顱」。每日新聞報導，日本政府相關人士10日上午證實，已對此表示強烈抗議。

產經新聞報導，高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」，也就是台灣發生緊急狀況，伴隨對方使用武力的背景下，有可能構成日本安全保障法制中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

「存亡危機事態」意指即使日本沒有遭到直接攻擊，但美國等與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，是日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件之一。

對此，薛劍8日在社群平台X轉發朝日新聞一篇報導，題為「首相高市稱台灣有事可能構成存立危機事態，若認定可行使武力」，並寫道：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」評論末了還附上一個憤怒的表情符號。

這篇貼文截至台灣時間9日晚間6時30分已無法查看。產經新聞為確認發言真偽與用意，曾致電中國駐大阪總領事館，但未能取得回應。每日新聞則稱薛劍似乎已刪文。

每日新聞報導，一位日本官員10日上午透露，日本政府強烈抗議薛劍的言論。但這項報導並未明確指出，日本政府由哪個層級官員出面表達此意見。