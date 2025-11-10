比利時無人機目擊事件頻傳 英派人員裝備協助

快訊

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）今天表示，英方正派遣專家團隊和設備至比利時，協助當地因應引發混亂、造成機場暫時關閉的無人機目擊事件。

路透社報導，過去一週，比利時多座機場及軍事基地多次出現無人機蹤影；近幾個月來，類似情況已在歐洲各地造成嚴重干擾。

奈頓告訴英國廣播公司（BBC）說，比利時軍方領袖已向他請求協助，目前相關裝備與人員已在途中。

他說，「國防大臣和我在上週末同意，將派遣我們的人力及設備到比利時協助他們」，但並未透露將運送哪些設備或派遣多少人員。

奈頓表示，目前尚不清楚無人機目擊事件的幕後主使，但提到近年來俄羅斯曾多次參與「混合戰」行動。

俄羅斯否認與這些事件有任何關聯。

本月4日，無人機飛越比利時首都布魯塞爾（Brussels）及東部城市列日（Liege）的機場，導致多架抵達班機改降，部分預計起飛的航班停飛。

6日當天，包括瑞典在內的多國機場也因無人機目擊事件而暫時關閉。

德國國防部長7日暗示，近期的比利時無人機事件，可能與動用比利時金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）的凍結俄羅斯資產，作為對烏克蘭大型貸款資金的相關討論有關。

