快訊

會有颱風假嗎？鳳凰侵襲率上升 5縣市機率逾90%

剪接拼接川普演說帶風向…挨轟假新聞 BBC總裁為紀錄片辭職

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

美國反無人機系統部署波蘭 提升北約東翼防空能力

中央社／ 華沙9日專電

美國反無人機系統「梅洛普斯」（Merops）已部署到波蘭。波蘭國防部長瓦迪斯瓦夫·科西尼亞克-卡梅什（WładysławKosiniak-Kamysz）上週五證實了這項消息，並對美國和北約的共同努力表示感謝。

此部署是為了應對近期俄羅斯無人機入侵事件。今年9月9日至10日晚，約有20架俄羅斯無人機進入波蘭領空，導致波蘭及其他盟軍不得不使用戰鬥機緊急升空攔截。現在藉由Merops系統，將能精確追蹤並消滅目標，避免耗費昂貴的戰鬥機和導彈。

此次部署也是北約「東方哨兵」（Eastern Sentry）新任務的一部分，羅馬尼亞也正進行該系統的測試與整合。美聯社（AP）在11月6日援引北約軍事官員的話證實，美國Merops系統正在部署到波蘭和羅馬尼亞，也將在丹麥使用。

波蘭廣播公司Polsat週五報導稱，該系統已開始在波蘭運營。Polsat引述消息人士稱，Merops並非由波蘭購買，而是美國對「保護北約東翼」的一項貢獻，並透過美國在德國的基地運抵波蘭。

北約盟軍陸地司令部副參謀長馬克·麥克萊蘭（MarkMcLellan）上校在接受美聯社採訪時表示，Merops對敵對無人機進行了「非常準確的檢測」，允許跟蹤它們，並在必要時將其消滅。McLellan說：「它能夠瞄準無人機，並以低成本的方式將其擊落。」 「這比將F-35戰鬥機飛向空中用導彈擊落要便宜得多。」

週四，羅馬尼亞國防部長莫什泰亞努（IonuțMoșteanu）告訴新聞社Digi24，過去兩週，羅馬尼亞一直在測試Merops系統。他指出，「美國人給了我們這個非常好的系統，已經在烏克蘭成功測試了」。

在俄羅斯無人機入侵後不久，北約啟動了一項新任務——「東方哨兵」（Eastern Sentry），以加強其東側的防空系統。與此同時，歐盟正在尋求發展自己的「無人機牆」，波蘭本身也已採取行動加強自己的防空系統。

羅馬尼亞 波蘭 美國

延伸閱讀

蕭美琴副總統現身歐洲議會 真相竟是自己出錢租場地？

非都市土地審查會勘引進無人機 苗栗縣政府蟬連全國第一

國防部500億買4萬架無人機 馬文君擔心：5年後恐成高價舊型號

北約面對俄羅斯威脅 測試東翼戰備能力

相關新聞

學霸棄理工一窩蜂投向醫科 南韓科技業陷掏空危機

南韓曾引領半導體市場，如今理工菁英轉身奔向醫學院。南韓補教機構與政府資料顯示，在三所頂尖大學首爾大學、延世大學、高麗大學就讀的理工學生中，相當比例的人中途轉系或重考進醫學院。分析指出，亞洲金融風暴以後，醫師被認為是唯一穩定且高薪的職業，成績優異的學子用理工科系保底；若「不幸」一路念完碩博士，有3分之2的年輕理工人計畫3年內能到海外就業。

COP30開幕式登場 場館周邊加強維安

各國努力避免全球氣候災難的COP30會議將登場，許多國家的領導人、重要官員、企業及NGO代表都會出席會議，巴西貝倫的場館...

剪輯拼接川普談話挨轟假新聞 BBC總裁為紀錄片辭職

英國廣播公司（BBC）總裁戴維和新聞部主管今天辭職。BBC因對美國總統川普演說的剪輯手法等問題而挨批偏頗

敘利亞總統夏拉 歷史性訪美

敘利亞國家通訊社八日報導，敘利亞總統夏拉同日抵美國展開歷史性訪問。聯合國安理會此前已通過美國提議，解除對他的制裁。夏拉領...

泰國開放民眾瞻仰詩麗吉王太后遺容 警方預計首日將有逾萬人前往

泰國詩麗吉王太后24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院辭世，享壽93歲。曼谷郵報報導，泰國9日起開放一般民眾前往曼谷大皇宮向...

影／日東北近海發生規模6.7地震！震源深度僅10公里 氣象廳發海嘯注意報

日本時事通信社報導，日本東北地區近海當地時間9日下午5時3分發生芮氏規模6.7的地震，震源深度僅10公里。氣象廳針對岩手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。