COP30開幕式登場 場館周邊加強維安
各國努力避免全球氣候災難的COP30會議將登場，許多國家的領導人、重要官員、企業及NGO代表都會出席會議，巴西貝倫的場館周邊道路都已管制，除了許多出入口管控人員進出，重要路口也有軍警人員荷槍實彈戒備。
今年輪值主席國巴西負責制定兩周的峰會議程，各國在會議上互相談判磋商、最後締約，各國互相督促朝共同行動與目標邁進，以合作方式共同因應氣候變遷所帶來的挑戰。
由於各國在談判磋商時常會為了自身利益畫紅線不易妥協，常常氣氛緊張或導致談判破裂，最終決議採非全體一致的共識決通過。
