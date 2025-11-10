COP30開幕式登場 場館周邊加強維安

各國努力避免全球氣候災難的COP30會議將登場，許多國家的領導人、重要官員、企業及NGO代表都會出席會議，巴西貝倫的場館周邊道路都已管制，除了許多出入口管控人員進出，重要路口也有軍警人員荷槍實彈戒備。

今年輪值主席國巴西負責制定兩周的峰會議程，各國在會議上互相談判磋商、最後締約，各國互相督促朝共同行動與目標邁進，以合作方式共同因應氣候變遷所帶來的挑戰。