傳川普女婿抵以色列 將商討落實結束加薩戰爭
知情人士透露，美國總統川普具有影響力的女婿庫許納今天抵達以色列，將與總理尼坦雅胡就美國結束加薩戰爭計畫的落實展開會談。
路透社報導，該名知情人士指出，庫許納（JaredKushner）預計明天與尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）會面。由於相關行程尚未正式公布，該名消息人士要求匿名。白宮和尼坦雅胡辦公室都未立即回應路透社的置評請求。
川普於9月宣布一項20點計畫，旨在結束進行兩年的加薩走廊戰爭。10月10日生效的該計畫先推動停火，同時促成巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）移交扣押的人質。
自10月10日以來，該組織已釋放20名生還人質和24具人質遺體，仍有4名罹難人質遺體還在加薩。
根據停火下一階段規劃，將成立一支多國部隊，逐步從以色列軍隊手中接管加薩安全事務。
以色列政府發言人今天稍早表示，駐紮加薩的多國部隊不會包括土耳其軍隊。
針對以色列反對土耳其軍隊進入加薩的立場，美國駐土耳其大使巴瑞克（Tom Barrack）本月稍早曾表示，土耳其將會參與。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言