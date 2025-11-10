傳川普女婿抵以色列 將商討落實結束加薩戰爭

知情人士透露，美國總統川普具有影響力的女婿庫許納今天抵達以色列，將與總理尼坦雅胡就美國結束加薩戰爭計畫的落實展開會談。

路透社報導，該名知情人士指出，庫許納（JaredKushner）預計明天與尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）會面。由於相關行程尚未正式公布，該名消息人士要求匿名。白宮和尼坦雅胡辦公室都未立即回應路透社的置評請求。

川普於9月宣布一項20點計畫，旨在結束進行兩年的加薩走廊戰爭。10月10日生效的該計畫先推動停火，同時促成巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）移交扣押的人質。

自10月10日以來，該組織已釋放20名生還人質和24具人質遺體，仍有4名罹難人質遺體還在加薩。

根據停火下一階段規劃，將成立一支多國部隊，逐步從以色列軍隊手中接管加薩安全事務。

以色列政府發言人今天稍早表示，駐紮加薩的多國部隊不會包括土耳其軍隊。

針對以色列反對土耳其軍隊進入加薩的立場，美國駐土耳其大使巴瑞克（Tom Barrack）本月稍早曾表示，土耳其將會參與。