斯洛伐克兩列火車追撞 數十乘客受傷

中央社／ 布拉第斯拉瓦9日綜合外電報導

斯洛伐克內政部長和警方指出，今天晚上發生兩列火車追撞事故，造成數十名乘客受傷。

路透社報導，內政部長埃斯托克（Matus SutajEstok）在事故現場接受電視訪問時表示，事故造成數十人輕傷、11人送醫治療。他表示，所幸無人罹難。

這起事故發生在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）與東北方20公里外的佩齊諾克（Pezinok）之間。

警方在臉書表示：「根據初步資訊，兩列火車並非正面對撞，也都沒有出軌。」

這是斯洛伐克近一個月內發生的第2起火車事故。10月13日，東部也曾發生兩列火車相撞，造成91人受傷。

