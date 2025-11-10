斯洛伐克兩列火車追撞 數十乘客受傷
斯洛伐克內政部長和警方指出，今天晚上發生兩列火車追撞事故，造成數十名乘客受傷。
路透社報導，內政部長埃斯托克（Matus SutajEstok）在事故現場接受電視訪問時表示，事故造成數十人輕傷、11人送醫治療。他表示，所幸無人罹難。
這起事故發生在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）與東北方20公里外的佩齊諾克（Pezinok）之間。
警方在臉書表示：「根據初步資訊，兩列火車並非正面對撞，也都沒有出軌。」
這是斯洛伐克近一個月內發生的第2起火車事故。10月13日，東部也曾發生兩列火車相撞，造成91人受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言