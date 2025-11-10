剪輯拼接川普談話挨轟假新聞 BBC總裁為紀錄片辭職

快訊

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）總裁戴維和新聞部主管今天辭職。BBC因對美國總統川普演說的剪輯手法等問題而挨批偏頗。

路透社報導，「每日電訊報」（Daily Telegraph）披露BBC內部報告指出，其在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）戰爭、跨性別議題和川普演說等新聞的處理上有過失，BBC因而備受壓力。

白宮近期批評BBC是「宣傳機器」。BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）被發現將兩段川普演說內容剪輯拼接，彷彿他對2021年1月6日國會山莊暴動進行鼓動。

自從2020年起擔任BBC總裁的戴維（Tim Davie）在BBC網站發布的聲明中表示：「和所有公部門一樣，BBC並非完美無瑕，我們必須始終保持開放、透明並且負責。」

「雖然這並非唯一原因，但近期圍繞英國廣播公司新聞網（BBC News）的討論合乎情理地對我的決定產生影響…我必須承擔最終責任。」

BBC News執行長圖內斯（Deborah Turness）也已辭職。

「廣角鏡」該紀錄片內容顯示川普對支持者說，「我們要走到國會山莊（Capitol）」、「要奮戰到底」，而這些其實是他在不同演說中的說法。

他在提到「走到國會山莊」之後其實補充說，他們將會「為我們英勇的參、眾議員們加油」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在7日發布的訪談中稱BBC是「百分之百假新聞」。

