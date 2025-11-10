日相談「台灣有事」 中國總領事揚言斬首挨批野蠻

中央社／ 東京9日專電

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜，就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，挨批發言不適當。他隨後刪除該則具爭議性貼文，但仍繼續發文稱「台灣問題與日本無關，應由中國人自行解決」。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

她表示，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高」。

產經新聞報導，向來以「戰狼外交」著稱的薛劍轉發「朝日新聞」的相關報導寫說，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，並附上憤怒的表情符號。

他的貼文迅速掀起波瀾，被批評「可以解讀為對高市首相的殺害預告，性質極為惡劣」。

薛劍9日傍晚前後已刪除該則貼文，產經新聞致電中國駐大阪總領事館，想要詢問該起事件，但無法取得連絡。

不過，薛劍仍繼續張貼其他激烈言論，像是「台灣有事就是日本有事，是日本部分愚蠢政治家選擇的死亡之路」，並表示「這是違反作為戰敗國應該履行的義務」、「請務必恢復最低限度的理性與守法精神，不要再遭遇如同戰敗的民族性滅亡」。

他的貼文遭到憤怒的日本網友洗版。網友稱，「說要斬首日本首相，這完全就是殺人預告吧？中國的外交官是連基本常識都不懂的野蠻人嗎」、「作為派駐到某國的代表，竟然宣稱要殺害對方國家的最高領導人，簡直前所未聞」。

薛劍過去有過多次激烈發言。2021年，他曾經發文說「台灣獨立＝戰爭。中國對此毫無妥協餘地」，他的言論後來被日本眾議員松原仁以書面質詢方式譴責。

長期在國會批評薛劍的松原仁這次也轉發薛劍的貼文表示，他已經多次在國會主張薛劍應該被列為「不受歡迎人物」（拉丁文：Persona non grata），應該依照「維也納外交關係公約」將他驅逐出境。

薛劍曾任中國外交部亞洲司副司長，2021年11月出任駐大阪總領事。薛劍的言論被外界視為「戰狼大使」，時常在社交媒體發表強硬言論。

日本 外交部 台灣有事

延伸閱讀

高市早苗發文嘆上任後無法去剪髮 親自操刀卻遭老公取笑

日相高市評美日巨頭性格：川普幽默、習近平認真

鐵人作息？凌晨3點參加研習會 高市早苗向隨行致歉：確實造成他們困擾

別再搞綠電？傳賴總統下令「2027年前重啟核三」 府方急駁斥

相關新聞

敘利亞總統夏拉 歷史性訪美

敘利亞國家通訊社八日報導，敘利亞總統夏拉同日抵美國展開歷史性訪問。聯合國安理會此前已通過美國提議，解除對他的制裁。夏拉領...

俄外長：準備好見魯比歐 修補美俄關係

俄羅斯外長拉夫羅夫九日稱，準備好和美國國務卿魯比歐會面，除商討俄烏戰爭，也修補美俄關係。

中印關係回暖 上海德里復飛

時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）十月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空九日也重新開通...

鎵鍺等兩用物項 陸恢復對美出口

釜山「川習會」後，大陸持續放寬對美出口管制。大陸商務部昨公告，去年底開始實施的鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項（指兼有民...

泰國開放民眾瞻仰詩麗吉王太后遺容 警方預計首日將有逾萬人前往

泰國詩麗吉王太后24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院辭世，享壽93歲。曼谷郵報報導，泰國9日起開放一般民眾前往曼谷大皇宮向...

影／日東北近海發生規模6.7地震！震源深度僅10公里 氣象廳發海嘯注意報

日本時事通信社報導，日本東北地區近海當地時間9日下午5時3分發生芮氏規模6.7的地震，震源深度僅10公里。氣象廳針對岩手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。