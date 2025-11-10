聽新聞
0:00 / 0:00

敘利亞總統夏拉 歷史性訪美

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
敘利亞總統夏拉（左）今赴白宮會美國總統川普（中）。圖為兩人五月在利雅德會面，沙國王儲沙爾曼（右）陪同。（路透）
敘利亞總統夏拉（左）今赴白宮會美國總統川普（中）。圖為兩人五月在利雅德會面，沙國王儲沙爾曼（右）陪同。（路透）

敘利亞國家通訊社八日報導，敘利亞總統夏拉同日抵美國展開歷史性訪問。聯合國安理會此前已通過美國提議，解除對他的制裁。夏拉領導的沙姆解放組織（ＨＴＳ）去年推翻長期執政的阿塞德。夏拉十日將赴白宮和川普會面，這是敘利亞自一九四六年從法國獨立以來，總統首度訪問華府。

敘利亞內政部八日證實，對全敘的伊斯蘭國（ＩＳ）分支實施先制攻擊，維安部隊共執行六十一次行動、逮捕七十一人，並查獲爆炸物與武器。夏拉訪美時可望加入由美國主導的「全球打擊伊斯蘭國聯盟」。

安理會六日通過美國起草的一項決議，解除對夏拉及其政府成員的一系列制裁，十五個理事國除中國大陸基於反恐擔憂投棄權票，均投贊成。美國國務院也在七日將夏拉移出全球恐怖分子名單。

一位發言人表示，夏拉政府近來積極配合美方要求，包括協尋失蹤的美國公民，以及銷毀敘利亞境內殘餘的化學武器。

此前敘利亞與美國共六位消息人士對路透說，華府研擬在大馬士革空軍基地設立軍事據點，以利推動敘利亞和以色列的安全協議。這項美軍部署計畫此前從未曝光，若成真，將象徵前總統阿塞德政權去年十二月倒台後，敘美關係出現戰略重整，敘利亞逐漸脫離伊朗陣營。

敘利亞外交部消息人士向國營的敘利亞新聞社（ＳＡＮＡ）否認，稱其「不屬實」，但未進一步說明哪一部分有誤。

ＳＡＮＡ引述該消息人士報導，正著手把過去與臨時組織達成的合作與協議，轉由大馬士革政府接手，納入統一的政治、軍事與經濟協調體系。敘利亞外交部、總統府與國防部及五角大廈均尚未置評。

一位美國官員說，美方持續評估在敘利亞的必要部署，以有效打擊伊斯蘭國，但不會評論駐軍地點或可能地點。一位西方軍事消息人士透露，五角大廈過去二個月加快進駐規畫，多次派遣偵察小組前往該基地，確認當地長跑道可立即啟用。

川普在五月中東行已於沙烏地阿拉伯利雅德首次會晤夏拉，夏拉九月也成為數十年來首位在紐約聯合國大會演說的敘利亞總統。

延伸閱讀

UPS貨機空難釀14死 美國FAA下令MD-11停飛受檢

美政府關門航班大亂 農業、醫療也受波及

川普念念不忘普亭 見匈牙利總理：盼在布達佩斯再會俄總統

匈牙利外交部長：美國制裁豁免無限期

相關新聞

泰國開放民眾瞻仰詩麗吉王太后遺容 警方預計首日將有逾萬人前往

泰國詩麗吉王太后24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院辭世，享壽93歲。曼谷郵報報導，泰國9日起開放一般民眾前往曼谷大皇宮向...

影／日東北近海發生規模6.7地震！震源深度僅10公里 氣象廳發海嘯注意報

日本時事通信社報導，日本東北地區近海當地時間9日下午5時3分發生芮氏規模6.7的地震，震源深度僅10公里。氣象廳針對岩手...

高市早苗發文嘆上任後無法去剪髮 親自操刀卻遭老公取笑

日本首相高市早苗8日在社群媒體X發文分享上任以來的煩惱，自稱因為不想為了私人行程麻煩維安人員，使得平常晚間和假日都無法上...

敘利亞總統夏拉 歷史性訪美

敘利亞國家通訊社八日報導，敘利亞總統夏拉同日抵美國展開歷史性訪問。聯合國安理會此前已通過美國提議，解除對他的制裁。夏拉領...

俄外長：準備好見魯比歐 修補美俄關係

俄羅斯外長拉夫羅夫九日稱，準備好和美國國務卿魯比歐會面，除商討俄烏戰爭，也修補美俄關係。

中印關係回暖 上海德里復飛

時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）十月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空九日也重新開通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。