俄外長：準備好見魯比歐 修補美俄關係

俄羅斯外長拉夫羅夫九日稱，準備好和美國國務卿魯比歐會面，除商討俄烏戰爭，也修補美俄關係。

俄羅斯新聞社（ＲＩＡ）及美聯社等外媒九日報導，拉夫羅夫表示，與魯比歐都了解保持定期溝通的必要性；這種溝通對討論烏克蘭問題和推進雙邊議程具重要意義；美俄外長不僅保持通話聯絡，也準備好在必要時舉行面對面會談。

然而拉夫羅夫也坦言，美俄仍持續進行雙邊對話，但進程不如預期。他表示，釐清相關的懸而未決問題仍需大量時間，自美國總統川普一月回任以來，俄方感受到美方願重啟對話；俄方已向美方提出關於解決外交財產與航空交通問題的方案，華府和莫斯科的工作小組正就保持對話的可能性保持接觸。

拉夫羅夫重申，若不考慮俄羅斯利益、不消除俄烏衝突的根源，就不可能讓衝突畫下句點、也無法達成和平，且克里米亞半島的主權歸屬問題，對莫斯科而言早已結束。

俄國二○一四年兼併克里米亞，烏克蘭總統澤倫斯基則拒絕承認。

川普十月十六日與普亭通話後宣布，很可能兩周內在布達佩斯舉行雙普會，但同月稍晚改口稱，除非普亭真的想達成停戰協議，否則不會浪費時間與他會晤。克里姆林宮十月下旬也說，不能為見面而見面。十月底英國金融時報引述消息人士報導，由於俄國堅持強硬立場，美國已取消雙普會。

不過川普上周最新說法是，總有機會且很可能又一次會晤普亭，且仍希望在原計畫的匈牙利布達佩斯。「雙普會」上次是八月在美國阿拉斯加。