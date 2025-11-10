中印關係回暖 上海德里復飛

時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）十月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空九日也重新開通「上海浦東—德里」航線，代表大陸航空公司首度復航中印客運航班，成為兩國關係持續回暖的重要象徵。

據央視報導，九日東航編號為ＭＵ五六三航班於十三時二分從上海浦東國際機場起飛，搭載二四八名旅客，這是時隔五年大陸航空公司執飛的首趟中印客運航班，顯示大陸航空公司正式復航中印航線。首航去程客座率突破百分之九十五。

東航的「上海浦東—德里」航線，由空巴Ａ三三○寬體客機執飛，每周三班，逢周三、六與日運行。去程航班ＭＵ五六三，將於當地時間十七時四十五分抵達印度德里的英迪拉甘地國際機場。回程航班ＭＵ五六四則於當地時間十九時五十五分起飛，次日凌晨四時十分返回上海，全程約八小時。

東航表示，隨著中印航線正式復航，未來將根據市場回饋適時加密航線，同時計畫恢復昆明至加爾各答航線，及新開上海浦東至孟買航線，進一步加密中印間航線網路。

華夏時報指出，該航線連接上海及德里，是中印之間最具戰略意義的空中通道之一，作為兩國重要經濟中心城市，上海與德里緊密連接將有助促進兩國經貿、文化等領域交流。

此前受新冠疫情與二○二○年加勒萬河谷邊境衝突影響，中印直航自二○二○年初全面中斷，至今已逾五年。ＢＢＣ指，疫情前兩國每年約有二千五百班定期航班運行。