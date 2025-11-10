聽新聞
0:00 / 0:00

中印關係回暖 上海德里復飛

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中國東方航空昨日重新開通「上海浦東—德里」航線，宣告中印直航全面恢復，也是兩國關係回暖的象徵。 圖／取自央視新聞
中國東方航空昨日重新開通「上海浦東—德里」航線，宣告中印直航全面恢復，也是兩國關係回暖的象徵。 圖／取自央視新聞

時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）十月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空九日也重新開通「上海浦東—德里」航線，代表大陸航空公司首度復航中印客運航班，成為兩國關係持續回暖的重要象徵。

據央視報導，九日東航編號為ＭＵ五六三航班於十三時二分從上海浦東國際機場起飛，搭載二四八名旅客，這是時隔五年大陸航空公司執飛的首趟中印客運航班，顯示大陸航空公司正式復航中印航線。首航去程客座率突破百分之九十五。

東航的「上海浦東—德里」航線，由空巴Ａ三三○寬體客機執飛，每周三班，逢周三、六與日運行。去程航班ＭＵ五六三，將於當地時間十七時四十五分抵達印度德里的英迪拉甘地國際機場。回程航班ＭＵ五六四則於當地時間十九時五十五分起飛，次日凌晨四時十分返回上海，全程約八小時。

東航表示，隨著中印航線正式復航，未來將根據市場回饋適時加密航線，同時計畫恢復昆明至加爾各答航線，及新開上海浦東至孟買航線，進一步加密中印間航線網路。

華夏時報指出，該航線連接上海及德里，是中印之間最具戰略意義的空中通道之一，作為兩國重要經濟中心城市，上海與德里緊密連接將有助促進兩國經貿、文化等領域交流。

此前受新冠疫情與二○二○年加勒萬河谷邊境衝突影響，中印直航自二○二○年初全面中斷，至今已逾五年。ＢＢＣ指，疫情前兩國每年約有二千五百班定期航班運行。

北京 印度 航線 上海

延伸閱讀

年度壓軸珠寶大展！Buccellati「凝時之匠」典藏展 12月現身上海

雙城論壇12月25日登場？蔣萬安回「還沒定」：持續與上海方協調

上海美商會：關稅措施對美中都傷害

蔣萬安有望年底赴上海參加雙城論壇 陸委會：行程需再次送審

相關新聞

泰國開放民眾瞻仰詩麗吉王太后遺容 警方預計首日將有逾萬人前往

泰國詩麗吉王太后24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院辭世，享壽93歲。曼谷郵報報導，泰國9日起開放一般民眾前往曼谷大皇宮向...

影／日東北近海發生規模6.7地震！震源深度僅10公里 氣象廳發海嘯注意報

日本時事通信社報導，日本東北地區近海當地時間9日下午5時3分發生芮氏規模6.7的地震，震源深度僅10公里。氣象廳針對岩手...

高市早苗發文嘆上任後無法去剪髮 親自操刀卻遭老公取笑

日本首相高市早苗8日在社群媒體X發文分享上任以來的煩惱，自稱因為不想為了私人行程麻煩維安人員，使得平常晚間和假日都無法上...

敘利亞總統夏拉 歷史性訪美

敘利亞國家通訊社八日報導，敘利亞總統夏拉同日抵美國展開歷史性訪問。聯合國安理會此前已通過美國提議，解除對他的制裁。夏拉領...

俄外長：準備好見魯比歐 修補美俄關係

俄羅斯外長拉夫羅夫九日稱，準備好和美國國務卿魯比歐會面，除商討俄烏戰爭，也修補美俄關係。

中印關係回暖 上海德里復飛

時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）十月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空九日也重新開通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。