緬甸軍方將拆除近150棟詐騙園區建築 含水療和卡拉OK

中央社／ 仰光9日綜合外電報導

緬甸軍方今天表示，將拆除境內網路詐騙園區內近150棟建築物，包括健身房、水療中心和卡拉OK娛樂場所。

法新社及半島電視台（Al Jazeera）報導，緬甸軍方上月宣布突襲靠近泰國邊境的惡名昭彰詐騙中心「KK園區」，逮捕逾2000名詐騙人員，另有1500人越境逃往泰國。

緬甸環球新光報（The Global New Light ofMyanmar）報導，緬甸軍方指出，軍方在突襲行動中發現148棟建築，包括多棟宿舍、4層樓醫院和兩層樓卡拉OK大樓。

根據緬甸環球新光報，緬甸軍方已拆除其中101棟建築，其餘47棟正在拆除中。法新社無法立即驗證相關說法。

緬甸自2021年政變引發內戰以來，管治鬆散的邊境地區出現許多網路詐騙集團據點，專門鎖定受害者進行愛情和商業詐騙。

許多員工是人口販運受害者，但也有人是自願加入，這些園區通常為犯罪集團首腦及高收入員工設有豪華設施。

據報導，中國是緬甸軍政府的重要軍事支持者，但分析人士指出，北京當局對鎖定並吸收中國公民的猖獗詐騙活動日益不滿。

