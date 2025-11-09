快訊

泰國開放民眾瞻仰詩麗吉王太后遺容 警方預計首日將有逾萬人前往

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
泰國當局9日起開放一般民眾前往曼谷大皇宮瞻仰詩麗吉王太后遺容，現場大排長龍。歐新社
泰國當局9日起開放一般民眾前往曼谷大皇宮瞻仰詩麗吉王太后遺容，現場大排長龍。歐新社

泰國詩麗吉王太后24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院辭世，享壽93歲。曼谷郵報報導，泰國9日起開放一般民眾前往曼谷大皇宮向詩麗吉王太后致敬。曼谷警察局長暹（Siam Boonsom）表示，預計當天會有超過萬人前往曼谷大皇宮瞻仰詩麗吉王太后遺容。

長暹說，當局已經安排6200個座位，供訪客在上午8時至晚間9時間使用。他表示，光是開放首個小時，就有3000名民眾來訪，預計當天訪客將超過萬人。

人潮在當天清晨6時開始聚集，有些民眾說他們8日晚間就抵達。

泰國第一軍區（The First Army Region）9日和多個政府當局及志願機構合作，為前來瞻仰詩麗吉王太后遺容的民眾提供便民服務。第一軍區司令沃拉約斯中將（Worayos Luangsuwan）前往皇家田廣場（Sanam Luang）視察相關工作，截至9日上午，已有約8000人登記前往向詩麗吉王太后致敬。

泰國王室事務局表示，前往向詩麗吉王太后致敬的民眾須穿黑色或白色有領襯衫，不能穿著無袖上衣。女性必須穿著布裙或傳統裙裝，不能穿牛仔褲。對於未穿著合適服裝前來的女性，現場將提供裙子借用。

