大埃及博物館開幕後人潮擠爆 假日僅供線上購票

中央社／ 開羅9日專電

全球矚目的大埃及博物館4日起正式向一般民眾全面開放參觀，遊客絡繹不絕。在7、8日的埃及週末兩日，博物館現場更是被人潮擠爆，官方當場宣布現場停止售票，並緊急推出假日僅供線上售票政策。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）8日報導，大埃及博物館（Grand Egyptian Museum, GEM）4日向一般大眾開放後的短短幾小時內，即吸引約1.8萬名遊客入場參觀。許多遊客甚至在清晨便開始進入售票中心排隊購票。

博物館官方7日緊急宣布，由於參觀人數已超出上限，大埃及博物館至11月9日前先暫停網路訂票。且未來針對埃及的週五和週六例假日以及國定假日，將僅透過博物館官方網站銷售門票。

8日上午，中央社記者在大埃及博物館周邊目睹各國遊客人潮湧動，空氣瀰漫興奮與焦躁交織的氣息。售票窗口宛如遙不可及，人群蜿蜒，秩序幾近失控。有人在成功購得門票後興奮高呼；也有人因擁擠而怒聲爭執，現場氣氛沸騰不已。

大埃及博物館執行長葛尼姆（Ahmed Ghoneim）對大眾的熱烈反應感到自豪，強調博物館以古埃及永恆奇蹟結合尖端科技影像，為觀眾打造獨特的參觀體驗。

圖坦卡門展廳（Tutankhamun Gallery）是最吸引人潮目光的場所。這名少年法老共約5000件首次公開集中展示的陵墓陪葬珍寶，例如鑲滿珠寶裝飾的黃金面具、黃金王座、輦轎等物，以及展廳的創新前衛設計，贏得參觀民眾的讚譽。

土耳其文化和旅遊部長埃爾索伊（Mehmet NuriErsoy）也在參觀博物館時向媒體表示，大埃及博物館是埃及的第4座金字塔。

總面積高達50萬平方公尺的大埃及博物館建築群，除主館外，館外另有一座太陽船博物館，還設置各式咖啡廳、餐廳、商店，以及戶外景觀花園廣場。

博物館於現階段每日開放時間為上午8時30分至晚上7時，週六和週三特別延長至晚上10時，觀眾可在夜晚星空下，同時觀賞不遠處的金字塔，透過繽紛交錯光影，映照出一幅瑰麗的夜色畫卷。

大埃及博物館外國觀光客最新適用票價為1450埃鎊（約新台幣950元），如另加500埃鎊，還可獲得英語或阿語導覽服務。

在目前新購票制度下，參觀民眾如想在埃及週末（週五和週六）以及國定假日入館參觀，必須提前從官網預訂門票，現場將不再提供購票服務。平日雖可現場購票，但如現場參觀人數超出接待能力，仍有可能當場停止售票。

博物館 埃及 金字塔

