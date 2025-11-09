快訊

中職／奪冠對考慮換帥不是0影響 桃猿領隊強調：雙方合意的結果

好不容易瘦回4字頭！泫雅辣登澳門「唱到一半當場昏倒」

聯合國年度氣候峰會10日登場 重點解析一次看懂

中央社／ 巴西貝倫9日綜合外電報導

每年，聯合國氣候會議都會引發大量媒體報導，焦點在於各國如何努力避免全球氣候災難。今年的會議將於明天在巴西遜雨林城市貝倫（Belem）開幕。

那麼，這些年度峰會到底在做什麼呢？以下是你需要知道的內容：

● 什麼是COP？

這場年度會議被稱為COP，全名為「締約方會議」（Conference of the Parties），指簽署1992年聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的各國所召開的會議，今年是第30次締約方會議（COP30）。

這項公約要求各國共同應對氣候變遷—各國承認這是一項全球性挑戰，必須合作解決。

公約也建立了「共同但有區別的責任」原則，意思是溫室氣體排放量最多的富裕國家，在解決問題上應承擔更大責任。

現任輪值主席國巴西負責制定峰會議程，並在整年度推動各國朝共同行動與目標邁進。巴西還將主辦為期兩週的峰會，吸引全球關注，並給予國家領袖交換意見、相互督促的機會。

多年來，這些年度峰會已成為地緣政治與金融討論的重要平台—展現「地球村」概念，歡迎各國政府、民間組織、企業與金融界共同參與。

● 為什麼今年的COP30特別重要？

對許多人而言，今年第30屆氣候峰會象徵「歷史回顧的一刻」。

33年前，巴西主辦「里約地球高峰會」（Rio EarthSummit），與會各國簽署UNFCCC。今年，巴西希望讓峰會回歸初衷—關注原住民等全球最脆弱的群體，一些原住民代表也將參與會談。

巴西呼籲各國聚焦於兌現以往承諾，例如COP28承諾逐步淘汰化石燃料使用，而非提出新承諾。COP30也是首次正式承認—全球未能達成將升溫控制在1.5°C以內的目標。

巴西選擇在亞馬遜雨林城市貝倫舉辦峰會，象徵性凸顯世界森林的重要性—這些森林仍是伐木、礦業、農業與化石燃料開採等產業的目標。

● 峰會的主要參與者

大多數國家會派出代表團，通常會與利益相近的國家組成談判陣營。

一些重要團體包括：

小島國家聯盟（AOSIS），面臨海平面上升的生存威脅；

77國集團加中國（G77+China），代表多數開發中國家；

以及非洲集團（Africa Group）與BASIC集團（巴西、南非、印度與中國組成）。

美國在1月宣布退出巴黎氣候協定，已退出過去的領導角色；中國、巴西等國則填補這一空缺。

● 峰會兩週期間都做什麼？

氣候峰會會場通常規模龐大、活動熱絡：各種倡議團體爭取關注，企業則遊說政策變革或尋求商業合作。

今年安排有所不同—取消許多以往周邊活動。金融界會議在聖保羅（Sao Paulo）舉行，地方領袖則在里約熱內盧（Rio de Janeiro）會面，世界領袖於貝倫提前舉行會議，為11月10日至21日正式COP30峰會營造支持與氣勢。

峰會第一週，各國談判代表會提出優先議題、了解他國立場；此時將逐漸形成主題，各國與企業也會宣布行動計畫與資金承諾。

第二週，部長級官員加入談判，討論最終決策，包括法律與技術細節。

● 談判真的順利嗎？

其實不然，氣候峰會談判很少一帆風順，各國為自身利益常劃下「紅線」，導致談判停滯、氣氛緊張。

會議尾聲時，談判代表常連夜奮戰尋求妥協。最終決議採共識通過，而非全體一致。

閉幕儀式敲下木槌的那一刻往往延遲—有時甚至延後好幾天。

峰會 巴西

延伸閱讀

氣候峰會10日登場 高碳排國減碳支出壓力大

COP30領袖峰會 西班牙捍衛綠色轉型為經濟成長引擎

全球氣候治理 大陸扮要角 強調要以中國理念和實踐引領新格局

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾全看不到

相關新聞

影／日東北近海發生規模6.7地震！震源深度僅10公里 氣象廳發海嘯注意報

日本時事通信社報導，日本東北地區近海當地時間9日下午5時3分發生芮氏規模6.7的地震，震源深度僅10公里。氣象廳針對岩手...

高市早苗發文嘆上任後無法去剪髮 親自操刀卻遭老公取笑

日本首相高市早苗8日在社群媒體X發文分享上任以來的煩惱，自稱因為不想為了私人行程麻煩維安人員，使得平常晚間和假日都無法上...

氣候峰會10日登場 高碳排國減碳支出壓力大

小國愈來愈不滿大國減碳作為太少，在氣候峰會召開前積極喊話！聯合國氣峰峰會COP30將於10日在巴西登場，雖然在去年峰會，已開發國家承諾要撥款3千億美元協助開發中國家因應氣候變遷，但目前一毛錢都尚未編列。海地、肯亞、巴貝多與非洲聯盟等小國與聯盟都呼籲大國儘速撥款。

韓防長：建造核動力潛艦 將使金正恩寢食難安

南韓國防部長安圭伯今天接受媒體訪問時表示，南韓推進建造核動力潛艦是「自主國防的壯舉」，這項能劃時代增強對北韓防禦的戰略資...

日相高市評美日巨頭性格：川普幽默、習近平認真

產經新聞8日報導，日本首位女首相高市早苗7日在眾議院預算委員會上，罕見分享對美國總統川普、中國國家主席習近平及南韓總統李...

「不點頭就撒手」 美促安理會挺加薩和平方案

紐約時報報導，美國正敦促聯合國安理會通過決議，將川普的加薩和平方案納入國際法，並幾無任何談判空間。根據一位美國高官及多位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。