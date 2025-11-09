影／日東北近海發生規模6.7地震！震源深度僅10公里 氣象廳發海嘯注意報

小國愈來愈不滿大國減碳作為太少，在氣候峰會召開前積極喊話！聯合國氣峰峰會COP30將於10日在巴西登場，雖然在去年峰會，已開發國家承諾要撥款3千億美元協助開發中國家因應氣候變遷，但目前一毛錢都尚未編列。海地、肯亞、巴貝多與非洲聯盟等小國與聯盟都呼籲大國儘速撥款。

