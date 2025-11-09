影／日東北近海發生規模6.7地震！震源深度僅10公里 氣象廳發海嘯注意報

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本東北地區近海當地時間9日下午5時3分發生芮氏規模6.7的地震，震源深度僅10公里。氣象廳針對岩手縣沿岸發布海嘯注意報。圖／擷取自日本氣象新聞公司X官方帳戶
日本時事通信社報導，日本東北地區近海當地時間9日下午5時3分發生芮氏規模6.7的地震，震源深度僅10公里。氣象廳針對岩手縣沿岸發布海嘯注意報。

共同社指出，氣象廳先前估計地震規模為6.5，後來上修至6.7。

氣象廳指出，他們預計海嘯會在下午5時20分左右抵達岩手縣，高度約1公尺。氣象廳在岩手縣盛岡市和矢巾町，及宮城縣涌谷町觀測到最大震度為4。朝日新聞指出，氣象廳資料顯示，連東京都都有感受到搖晃。

