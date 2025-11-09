聽新聞
高市早苗發文嘆上任後無法去剪髮 親自操刀卻遭老公取笑
日本首相高市早苗8日在社群媒體X發文分享上任以來的煩惱，自稱因為不想為了私人行程麻煩維安人員，使得平常晚間和假日都無法上美容院，只好自己剪頭髮，卻因剪得失敗被丈夫取笑。
高市早苗10月初當選自民黨總裁，同月21日獲國會選為首位女性日相。高市發文說，當選總裁後改搭總裁座車，當選首相後又改搭首相座車，已無法使用自家車；從住處外出又會麻煩司機和負責維安的警員，因此周末都待在房間或會議室裡辦公。
高市早苗也透露，以前也會自行染髮，但技巧不佳，顏色不均勻，因此決定要找個不用到國會備詢的日子去美容院。
高市早苗說，這個周末決定待在住處，專心處理累積的家務和國會預算委員會的準備，希望下周以萬全狀況到國會備詢。
高市早苗也提到，立冬以來氣溫逐漸下降，擔心流感患者數量有增加的趨勢，呼籲民眾透過接種疫苗並多洗手等方式預防感染，期盼大家都保持健康。
