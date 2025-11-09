馬來西亞警方：載有90移民船隻翻覆 1死6獲救

快訊

中央社／ 吉隆坡9日綜合外電報導

馬來西亞警方今天表示，一艘載有約90名無證移民的船隻在馬來西亞與泰國邊境附近翻覆，造成至少一名女子溺斃，另有10人獲救。

吉打州警方對當地媒體表示：「一艘載有90人的船隻疑似在3天前翻覆。」他補充說，另有兩艘載有相似人數乘客的船隻也已通報失聯。

他表示，目前正展開搜救行動，以尋找倖存者。

馬來西亞海事當局指出，這起事故疑似發生在泰國達魯陶島（Tarutao Island）附近，該島位於馬來西亞熱門觀光勝地蘭卡威島（Langkawi）以北。

吉打州海事局表示：「目前已發現11人，其中包括一具遺體。」

相對富裕的馬來西亞吸引數以百萬計來自亞洲貧困地區的移民，其中許多人沒有合法身分，從事建築、農業等行業。

然而，這些由人口販運集團安排的偷渡航行往往極為危險，常導致船隻翻覆。

