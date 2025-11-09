曾斥抗議人士「把熊送你家」 前秋田知事：現況像戰爭

日本全國接連傳出熊害，遭熊攻擊死亡者達13人。面對如此嚴峻情勢，地方政府開始捕殺熊隻，卻仍收到「不要殺熊」的抗議電話。前秋田縣知事佐竹敬久曾怒斥抗議人士「把熊送去你家」。他強調，現在情況宛如戰爭，必須讓人類恢復正常生活，才能談與熊共存。

熊害問題目前受到全日本關注，但在熊頻繁出沒的秋田縣，每年與抗議人士交手已經成為常態。77歲的佐竹敬久從2009年至2025年擔任秋田縣知事，今年4月卸任。他多年來對於熊害問題採取強烈立場，近日接受日媒訪問，談論相關議題。

集英社、日媒「ENCOUNT」報導，2023年10月，佐竹在記者會上談到縣政府接到抗議電話，表示「我會立刻啪一聲掛掉」、「要是理會他們就沒辦法工作，這是妨害公務」。

2024年12月，對於縣政府收到大量「不要殺熊」的抗議，佐竹態度更是強硬，表示「把地址告訴我，我現在就把熊送去你家。你既然那麼擔心，那就送到你家」。這番發言當時引發關注。

回首那段過去，佐竹依舊相當氣憤。他表示，那些傢伙（抗議人士）根本講不聽，罵說「你們這些稅金小偷」、「根本沒在做事」，一直對公務員進行言語攻擊，但其實「我們是在拼命保護居民的生命啊」。

他表示，農民的農作物被破壞、生計陷入困難。清晨和夜晚根本不敢一個人外出。學生的運動會、遠足、馬拉松大會都取消了。遇到熊，想要活下來很難，居民每天都在恐懼中生活，那些打電話來說「不要殺熊」的人，根本不知道熊害有多恐怖。

佐竹表示，他在擔任知事時，看過許多被熊襲擊者的遺體，「有人半張臉不見，有的頭蓋骨被拍碎，還有人甚至連頭都沒了」。即使是活下來，很多人眼睛被弄瞎、臉被咬爛，即使醫療再怎麼發達，也無法回到原狀，重回社會的可能性非常低。

他表示，「襲擊過人類的熊會記住（人類的）味道，之後會再次攻擊，因此必須捕殺」。

佐竹表示，其實熊出沒的問題從50年前就有了，過去每年也會出現幾名受害者。不過，熊過去不會出現在城鎮。然而，2023年起情況改變，熊開始跑到車站、公園、住宅區。

他指出，2023年他擔任知事時，當年捕殺了大約2300頭熊，主要是在熊侵入市區、影響人類生活時，會設置陷阱捕捉。被捕的熊幾乎不會重新放回山裡，其一是因為牠們重達數百公斤，難以運送。更重要的是，「牠們吃過人類的食物，覺得那比橡實美味。就算放回山裡，也很快會跑回市區」。

至於熊害為何急速增加，有些人認為「因為人類開發山林、破壞棲地」，但佐竹持完全相反的看法。

他表示，正因為人口減少、居住的地方離山愈來愈遠，深山反而回到原生林狀態。森林資源變得更豐富，熊的數量就增加，也更靠近人類生活圈。「有些村子的人口只有1000人，周邊山上卻棲息著2000頭熊」。

佐竹指出，秋田縣雖然有製作目擊熊出沒的地圖，「但實際數量是地圖上的3至5倍」。因為每回報一次，就要去配合警察製作筆錄，不可能每次都回報。

對於居民因為登山、採山菜時被熊襲擊，外縣市的人就會說「自己跑進山裡還殺熊，太殘忍」，以及「會出現熊的地方就不要住人」，佐竹感到無奈。

他表示，住在都市的人可能不了解，但進山也是這些居民生活的一部分。有些老人靠採山菜維生，像是因為熊出沒，今年舞茸的產量就變少了。祭典中止、名產消失、地方失去活力，人口變得更少，形成惡性循環。

佐竹表示，「老人不能散步，小孩不能在外面玩。熊讓所有人的健康、成長、生活都受到影響。這已經是戰爭了。沒辦法過普通的日常生活，跟戰時有什麼兩樣？」

他表示，過去熊害問題靠獵友會協助，但獵友會的成員早就高齡化，人手不足。加上日本的槍枝管制嚴格，射擊場也愈來愈少，所以「把問題交給獵友會」的模式早就不足以應付問題。

他建議，應該讓行政機構或警察能夠直接獵捕，也就是所謂的「政府獵人」。比方說派遣前自衛官、前警官這些有槍枝基礎的人前往現場。為此，需要槍枝執照費、購買槍枝，以及訓練費用等，都需要政府協助。

此外，還必須投入無人機。佐竹表示，只要有熱源感測器，就能在夜間搜尋。美國和烏克蘭都把這當成普通操作，日本卻總是卡在「沒有前例」，遲遲沒辦法進行。而在這期間，孩子不能上學、農民和採山菜的人沒有收入，生計受到影響。「大家總說要和熊共存，但首先要恢復正常生活，在那之後才能談共存」。