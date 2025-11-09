氣候峰會10日登場 高碳排國減碳支出壓力大

小國愈來愈不滿大國減碳作為太少，在氣候峰會召開前積極喊話！聯合國氣峰峰會COP30將於10日在巴西登場，雖然在去年峰會，已開發國家承諾要撥款3千億美元協助開發中國家因應氣候變遷，但目前一毛錢都尚未編列。海地、肯亞、巴貝多與非洲聯盟等小國與聯盟都呼籲大國儘速撥款。

減碳資金尚未入帳

根據《半島電視台》報導，在巴西舉行的聯合國氣候峰會將於10日正式召開。會前，地主國巴西的總統魯拉表示，全球需要具體的指引，減少森林濫伐、化石燃料需求與動用一切減碳資源。同時要建立獎勵機制，讓減碳超過預期目標的國家可以獲得援助，甚至將減碳配額賣給較難達標的大國。

《半島》提到，有錢國家在去年於亞塞拜然舉行的峰會中，曾答應要給窮國3千億美元設立減碳基金，但目前一毛錢都還沒有入帳，且開發中國家還希望有錢國家能擴大對減碳的資助到1.3兆美元。海地外交官奧斯汀強調，颶風梅莉莎已經摧毀了整個海地，全球其他國家應該協助海地減碳。

脆弱小國受創最深

非洲聯盟委員會主席尤瑟福說，許多受到氣候變遷最嚴重損害的國家，卻是碳排最少的區域，全球在處理氣候變遷危機上，需要兼顧「氣候正義」；聯合國秘書長古特雷斯指出，各國可以選擇逃避或是勇於面對問題，但若持續受到不想減碳的遊說所困，未來國家只會愈來愈慘。

《歐盟執委會》提到，氣候峰會對全球減碳與環保有重大作用，從京都議定書到巴黎氣候協定都是，雖然減碳的行動看似緩慢，但有關氣候變遷的全球倡議與投資也有急速增加趨勢，2100年全球原本預計升溫攝氏4度，如今已經降到2.3到2.5度，還有不少努力空間。

