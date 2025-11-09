韓防長：建造核動力潛艦 將使金正恩寢食難安

快訊

中央社／ 首爾9日專電
北韓領導人金正恩。(歐新社)
北韓領導人金正恩。(歐新社)

南韓國防部長安圭伯今天接受媒體訪問時表示，南韓推進建造核動力潛艦是「自主國防的壯舉」，這項能劃時代增強對北韓防禦的戰略資產，將使北韓領導人金正恩寢食難安。

安圭伯接受KBS電視台節目訪問時說，南韓軍方為能建造核動力潛艦期盼了30年，如今這個夢想終於能實現。他說明，核動力潛艦理論上在糧食供給無虞的狀況下能一直在水下待命，「金正恩難以預料潛艦會從什麼地方出現，這將使他難以入眠」。

至於潛艦是否會採南韓製造、美國供給燃料方式建造，安圭伯表示「我是如此判斷的」，並說南韓擁有相關技術與設備、安保，「在（南韓）國內建造是最合理的」。

韓美聯合說明資料似乎也因核動力潛艦建造問題而推遲公布，安圭伯表示，美國政府內部各部門對此問題可能需要一些時間來協調，但應該很快就會發布說明資料。

此外，近期召開的韓美年度安全諮商會議（SCM）中針對戰時作戰指揮權的討論也取得相當進展，安圭伯表示，韓美已達成協議，為了作戰指揮權移轉的3階段驗證中的第2階段「完全作戰能力」（FOC）驗證，將在明年完成。

若第2階段驗證通過，韓美兩國防長將根據驗證結果向總統建議第3階段驗證的時間，之後再進行區域環境評價，就完成戰時作戰指揮權的移轉程序，安圭伯說，「我們的目標是在現任政府任內實現作戰指揮權移轉」。

至於駐韓美軍的戰略靈活性是否可能擴大，安圭伯說，駐韓美軍的目的是朝鮮半島的防禦，並非針對第3國的攻擊或防禦，因此這個問題並非單一方能決定的事。

韓美 潛艦 南韓

