颱風鳳凰料影響6000萬人 菲律賓當局紅色警戒

超級颱風鳳凰撲向人口密集的呂宋島，估計6000萬人的生活將會受到影響，菲律賓氣象局已為4省發布層級最高的5號颱風警報，救災與醫療單位已發布紅色警戒、嚴陣以待。

菲律賓氣象局（PAGASA）上午11時發布最新通報顯示，鳳凰中心最大持續風速每小時185公里，瞬間最大風速每小時230公里，以每小時30公里速度向西北西方移動，下午可能在奎松省（Quezon）玻利羅島（Polillo Island）登陸。

氣象局警告，海面料有高達3公尺的風暴潮，部分地區24小時內降雨量可能超過200毫米，呂宋島至少5座水庫已開始放水，以減輕潰堤風險。

呂宋島東岸的玻利羅島、奧羅拉省（Aurora）、北甘鄰省（Camarines Norte）、南甘鄰省（Camarines Sur）和加丹杜安尼斯島（Catanduanes）已進入5號颱風警報狀態。

菲律賓熱帶風暴警報系統分為5級，5號為最高等級，意味風速可能達每小時185公里以上，高風險建築物可能遭嚴重破壞，大部份樹木會被吹倒或斷枝。

大馬尼拉目前處於3號颱風警報狀態，大馬尼拉災難風險縮減暨管理委員會（MMDRRMC）已宣布「紅色警戒」，救災部門全員待命，以確保能以最快速度與能量救災。

許多地區的大型廣告看板已全面收起，避免被強風吹落；多家商場開放民眾免費停車過夜，並提供無線上網和充電服務。

菲律賓民防處（OCD）警告，鳳凰可能為全國54個省份帶來強風與豪雨，範圍涵蓋北部的呂宋島、中部的維薩亞斯群島（Visayas），影響逾6000萬人口，部分危險地區已開始進行「預防性撤離」，官員呼籲民眾配合。

社會福利暨發展部（DSWD）已在全菲律賓各臨時收容中心預置190萬份家庭用救濟包，衛生部（DOH）則指示所有公立醫療機構全面戒備。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）說，截至今天上午，全國範圍內有超過6600名乘客滯留各地港口；總統府馬拉坎南宮也宣布，多處10日及11日停課停班。

颱風「海鷗」（Kalmaegi）上週才剛肆虐包括大城宿霧（Cebu）在內的中部地區，逾200人喪生、156人受傷，109人失蹤，多處淹水至1樓高度，損失慘重。 颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴，並已撲向人口密集的呂宋島，估計6000萬人的生活將會受到影響，菲律賓氣象局已為4省發布層級最高的5號颱風警報，救災與醫療單位已發布紅色警戒、嚴陣以待。 美聯社

颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴，並已撲向人口密集的呂宋島，估計6000萬人的生活將會受到影響，菲律賓氣象局已為4省發布層級最高的5號颱風警報，救災與醫療單位已發布紅色警戒、嚴陣以待。 美聯社

颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴，並已撲向人口密集的呂宋島，估計6000萬人的生活將會受到影響，菲律賓氣象局已為4省發布層級最高的5號颱風警報，救災與醫療單位已發布紅色警戒、嚴陣以待。 美聯社

颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴。 圖／擷自PAGASA-DOST推特

颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴。 圖／擷自PAGASA-DOST推特

颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴。 圖／擷自PAGASA-DOST推特