快訊

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

捷運站牆上有「金庫門」？ 北捷曝真正用途：當年慘況意難平

吳亦凡死訊瘋傳！性侵入獄4年再傳「逃稅上億」律師爆料他真實狀態

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風鳳凰料影響6000萬人 菲律賓當局紅色警戒

中央社／ 馬尼拉9日專電
颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴。 圖／擷自PAGASA-DOST推特
颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴。 圖／擷自PAGASA-DOST推特

超級颱風鳳凰撲向人口密集的呂宋島，估計6000萬人的生活將會受到影響，菲律賓氣象局已為4省發布層級最高的5號颱風警報，救災與醫療單位已發布紅色警戒、嚴陣以待。

菲律賓氣象局（PAGASA）上午11時發布最新通報顯示，鳳凰中心最大持續風速每小時185公里，瞬間最大風速每小時230公里，以每小時30公里速度向西北西方移動，下午可能在奎松省（Quezon）玻利羅島（Polillo Island）登陸。

氣象局警告，海面料有高達3公尺的風暴潮，部分地區24小時內降雨量可能超過200毫米，呂宋島至少5座水庫已開始放水，以減輕潰堤風險。

呂宋島東岸的玻利羅島、奧羅拉省（Aurora）、北甘鄰省（Camarines Norte）、南甘鄰省（Camarines Sur）和加丹杜安尼斯島（Catanduanes）已進入5號颱風警報狀態。

菲律賓熱帶風暴警報系統分為5級，5號為最高等級，意味風速可能達每小時185公里以上，高風險建築物可能遭嚴重破壞，大部份樹木會被吹倒或斷枝。

馬尼拉目前處於3號颱風警報狀態，大馬尼拉災難風險縮減暨管理委員會（MMDRRMC）已宣布「紅色警戒」，救災部門全員待命，以確保能以最快速度與能量救災。

許多地區的大型廣告看板已全面收起，避免被強風吹落；多家商場開放民眾免費停車過夜，並提供無線上網和充電服務。

菲律賓民防處（OCD）警告，鳳凰可能為全國54個省份帶來強風與豪雨，範圍涵蓋北部的呂宋島、中部的維薩亞斯群島（Visayas），影響逾6000萬人口，部分危險地區已開始進行「預防性撤離」，官員呼籲民眾配合。

社會福利暨發展部（DSWD）已在全菲律賓各臨時收容中心預置190萬份家庭用救濟包，衛生部（DOH）則指示所有公立醫療機構全面戒備。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）說，截至今天上午，全國範圍內有超過6600名乘客滯留各地港口；總統府馬拉坎南宮也宣布，多處10日及11日停課停班。

颱風「海鷗」（Kalmaegi）上週才剛肆虐包括大城宿霧（Cebu）在內的中部地區，逾200人喪生、156人受傷，109人失蹤，多處淹水至1樓高度，損失慘重。

颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴，並已撲向人口密集的呂宋島，估計6000萬人的生活將會受到影響，菲律賓氣象局已為4省發布層級最高的5號颱風警報，救災與醫療單位已發布紅色警戒、嚴陣以待。 美聯社
颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴，並已撲向人口密集的呂宋島，估計6000萬人的生活將會受到影響，菲律賓氣象局已為4省發布層級最高的5號颱風警報，救災與醫療單位已發布紅色警戒、嚴陣以待。 美聯社

颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴，並已撲向人口密集的呂宋島，估計6000萬人的生活將會受到影響，菲律賓氣象局已為4省發布層級最高的5號颱風警報，救災與醫療單位已發布紅色警戒、嚴陣以待。 美聯社
颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴，並已撲向人口密集的呂宋島，估計6000萬人的生活將會受到影響，菲律賓氣象局已為4省發布層級最高的5號颱風警報，救災與醫療單位已發布紅色警戒、嚴陣以待。 美聯社

颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴，並已撲向人口密集的呂宋島，估計6000萬人的生活將會受到影響，菲律賓氣象局已為4省發布層級最高的5號颱風警報，救災與醫療單位已發布紅色警戒、嚴陣以待。 美聯社
颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴，並已撲向人口密集的呂宋島，估計6000萬人的生活將會受到影響，菲律賓氣象局已為4省發布層級最高的5號颱風警報，救災與醫療單位已發布紅色警戒、嚴陣以待。 美聯社

颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴。 圖／擷自PAGASA-DOST推特
颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴。 圖／擷自PAGASA-DOST推特

颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴。 圖／擷自PAGASA-DOST推特
颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴。 圖／擷自PAGASA-DOST推特

颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴。 圖／擷自PAGASA-DOST推特
颱風「鳳凰」9日增強為超級風暴。 圖／擷自PAGASA-DOST推特

菲律賓 颱風 馬尼拉

延伸閱讀

「師父跪下來說他愛我」女徒弟：從小沒有爸爸 我想和他消融成一體

颱風鳳凰料影響6000萬人 菲律賓當局紅色警戒

鳳凰颱風逐漸進逼…粉專：周三周四穿過台灣 2地防驚人雨勢

陸預估鳳凰颱風11日趨向台灣西南部沿海 強度迅速減弱

相關新聞

專家揭陸「福建艦」對台灣可能用途 戰爭初期難發揮原因曝光

紐約時報7日報導，中國最先進的航空母艦「福建艦」已於5日正式服役，這是中國首艘在體型與性能上接近美國航艦的艦艇，象徵北京...

韓國蔚山發電廠尋獲1具遺體 仍有4人被掩埋

韓國東南部蔚山市的韓國東西發電廠蔚山發電本部在6日發生坍塌事故，原本確定死亡的3人中，今天搜救隊發現1具遺體，不過仍有2...

颱風鳳凰料影響6000萬人 菲律賓當局紅色警戒

超級颱風鳳凰撲向人口密集的呂宋島，估計6000萬人的生活將會受到影響，菲律賓氣象局已為4省發布層級最高的5號颱風警報，救...

超級颱風鳳凰預計深夜登陸菲律賓 10萬人大撤離

颱風「鳳凰」今天增強為超級風暴。這個暴風半徑幾乎籠罩整個菲律賓的強颱，預計將於今夜或明早登陸呂宋島奧羅拉省，菲國當局已撤...

氣候峰會10日登場 高碳排國減碳支出壓力大

小國愈來愈不滿大國減碳作為太少，在氣候峰會召開前積極喊話！聯合國氣峰峰會COP30將於10日在巴西登場，雖然在去年峰會，已開發國家承諾要撥款3千億美元協助開發中國家因應氣候變遷，但目前一毛錢都尚未編列。海地、肯亞、巴貝多與非洲聯盟等小國與聯盟都呼籲大國儘速撥款。

韓防長：建造核動力潛艦 將使金正恩寢食難安

南韓國防部長安圭伯今天接受媒體訪問時表示，南韓推進建造核動力潛艦是「自主國防的壯舉」，這項能劃時代增強對北韓防禦的戰略資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。