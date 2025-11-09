里斯本10萬人上街 抗議政府勞動改革計畫

快訊

中央社／ 里斯本8日綜合外電報導

數以萬計民眾今天在葡萄牙首都里斯本示威，抗議中右翼政府計畫修改勞動法的提案。工會表示，該計畫將削弱勞工權益。

主辦這場示威的葡萄牙最大工會組織「葡萄牙全國勞工總工會」（CGTP）指責政府偏袒大企業，讓低薪勞工在生活成本高漲之際陷入困境。

該工會表示，大約有10萬名示威者擠滿里斯本主要大道。警方尚未公布參與人數的官方估計。

葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）政府9月通過修改勞動法的草案，聲稱此舉旨在提升競爭力。

參加示威的31歲醫療器材公司員工艾維斯（Miriam Alves）說，這項勞動改革「明顯是倒退，會使工作條件惡化，甚至導致完全缺乏就業保障」。

她補充說：「這可能不直接影響我本人，但我是在為許多年輕人發聲——那些工作不穩定、領低薪、未來仍會失去更多權益、疲憊又害怕未來的年輕人。」

根據政府提出的改革草案，雇主若以「正當理由」解僱員工，將更容易進行，因為他們將不再被要求在員工要求下提交證據或聽取員工證人陳述。

此外，外包限制將放寬，企業可設立「個人工時銀行」，讓員工每日最多可多工作兩小時，但每年不得超過150小時。

這項法案預料將在極右翼政黨「夠了」（Chega）的支持下於國會獲得通過。

葡萄牙是西歐最貧窮的國家之一。官方數據顯示，去年有超過一半勞工月薪低於1000歐元，而最低工資僅為 870歐元，是歐洲聯盟（EU）中最低之一。

