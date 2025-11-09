超級颱風鳳凰預計深夜登陸菲律賓 10萬人大撤離
颱風「鳳凰」今天增強為超級風暴。這個暴風半徑幾乎籠罩整個菲律賓的強颱，預計將於今夜或明早登陸呂宋島奧羅拉省，菲國當局已撤離東部及北部地區逾10萬名居民。
綜合法新社和路透社報導，加丹杜安尼斯（Catanduanes）這個菲國氣象單位表示恐遭颱風鳳凰（Typhoon Fung-wong）「直擊」的小島，清晨時分已經出現強風豪雨，暴潮影響下海浪衝上沿海街道。
鳳凰在颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創菲律賓數日後來襲，目前以每小時185公里的中心風速向西移動，陣風可達230公里。
菲國氣象單位預測，鳳凰今晚或明早將在呂宋島的奧羅拉省（Aurora Province）登陸，救難人員正挨家挨戶勸導居民撤離至高地。
政府氣象學家艾斯塔瑞加（Benison Estareja）向媒體表示，鳳凰預計將帶來逾200毫米的雨量，可能引發大規模洪患。
菲律賓多地已發布颱風警報，其中呂宋島（Luzon）東南部發布最高級別的5號警報，包括加丹杜安尼斯以及北甘鄰省（Camarines Norte）、南甘鄰省（Camarines Sur）濱海地區；馬尼拉都會區（Metro Manila）及周邊則為3號警報。
根據菲律賓民航主管機關，已取消超過300架國內外航班。
短短數天前，颱風海鷗席捲宿霧省多處城鎮，政府統計數據顯示至少204人喪生，109人下落不明。根據全球災害資料庫EM-DAT數據，海鷗是2025年傷亡最慘重的颱風。
TROPICAL CYCLONE BULLETIN NR. 10— PAGASA-DOST (@dost_pagasa) November 9, 2025
Super Typhoon #UwanPH (FUNG-WONG)
Issued at 11:00 AM, 09 November 2025
Valid for broadcast until the next bulletin at 2:00 PM today.
“UWAN” MAINTAINS ITS STRENGTH AS LIFE-THREATENING CONDITIONS CONTINUE OVER BICOL REGION.
Link:… pic.twitter.com/QZ0h3Lcfez
