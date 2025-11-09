龍捲風襲擊巴西南部小鎮 釀6死750傷

快訊

中央社／ 聖保羅8日綜合外電報導

巴西當局今天表示，一場龍捲風昨晚席捲南部巴拉納州（Parana）城鎮里奧博尼圖伊瓜蘇（Rio Bonito do Iguacu），造成至少6人喪生，約750人受傷；風暴摧毀了小鎮大部分地區。

法新社報導，官員指出，這場龍捲風僅持續數分鐘，但風速高達每小時250公里，在強大威力下，車輛如同玩具般被捲起掀翻，許多建築物被摧毀。

空拍畫面顯示，這座人口1萬4000人的小鎮，幾乎夷為平地，各處是殘垣斷壁。當局表示，鎮上9成地區都受損。

受災居民今天心有餘悸地在瓦礫堆中翻找，希望搶救部分家當。

居民道卡頓（Roselei Dalcandon）站在自己的店面瓦礫堆前說：「什麼都沒了，整個小鎮、房屋、學校通通被摧毀了。我們該怎麼辦？」

巴拉納州政府指出，龍捲風至少造成6人喪生。消防與醫護人員已協助治療750名傷者，其中9人傷勢嚴重。

目前仍有一人下落不明，隨著救援行動持續，失蹤人數可能還會增加。

氣象單位指出，巴拉納州、聖卡塔里納州（Santa Catarina）及南大河州（Rio Grande do Sul）已發布重大風暴警報。

