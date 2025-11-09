快訊

COP30會議登場 展示亞馬遜重要性

攝影中心／ 記者潘俊宏／巴西即時報導
巴西今年主辦COP30大會，主辦城市貝倫同時也是亞馬遜流域的入口，亞馬遜森林的減碳及生物多樣性顯示其重要性。記者潘俊宏／攝影
巴西今年主辦COP30大會，主辦城市貝倫同時也是亞遜流域的入口，巴西總統魯拉呼籲全球採取具體行動對抗氣候變遷，而亞馬遜森林的減碳及生物多樣性，顯示亞馬遜在全球氣候穩定中的重要性。

從空中俯瞰亞馬遜森林，密密麻麻的樹木覆蓋地表，河域兩岸不時可見簡易小屋或船舶停靠棧道，當地住民靠著河流魚類及森林內作物，自給自主生活，但因受全球暖化天氣影響，許多農作物收成欠佳，影響當地經濟甚巨。

巴西藉由主辦峰會展現亞馬遜在全球氣候穩定中的關鍵作用，因為健康的森林既能吸收碳排，也維持生態多樣性，更支撐當地經濟。因為峰會的舉辦，亞馬遜的觀光小艇穿梭在流域中，讓與會者更可體會健康森林的價值。

各國領袖在峰會同意設立「熱帶森林永續機制」基金，巴西喊話各國未來應鼓勵民間投資，將該基金規模擴大到1250億美元。

