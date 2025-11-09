韓國外海中國漁船翻覆 3人失蹤、2人心跳停止

根據韓聯社報導，今天早上6時50分左右，在全羅南道新安郡可居島約81公里外的公海上，有一艘98噸級中國漁船A號翻覆，目前仍有3人失蹤，有2人心臟停止緊急送醫。

根據報導指出，這艘中國漁船上共有11名船員，當時在附近海域作業的另一艘中國漁船，先救起了A號上的6名船員。隨後趕到的韓國海警另在海上救起2名漂流中的船員，不過其餘3人目前仍下落不明。

報導指出，先被救起的6名船員目前無生命危險，不過之後由韓國海警救起的2人被發現時呈現心臟停止狀態，已緊急送醫。

韓國海警目前正與中國海警合作，持續以事故海域為中心搜尋失蹤者。