紐西蘭國家公園野火燒逾千公頃 增派消防飛機滅火

中央社／ 威靈頓9日綜合外電報導

紐西蘭當局今天表示，已增派更多飛機，協助撲滅北島（North Island）中部國家公園內一處已失控延燒約1100公頃的野火。

路透社報導，這場野火於昨天下午爆發，地點位於東加里羅國家公園（Tongariro National Park）的熱門健行路徑上，約有40名登山客須從空中撤離至安全地點。

出於安全考量，滅火行動在夜間暫停。

紐西蘭消防和緊急救援局（Fire and Emergency）今天表示，已增派消防飛機前往災區，計有8架直升機及3架飛機投入滅火行動。

官方紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）引述保育部（Department of Conservation）發言人報導，今天清晨有9名登山客從國家公園撤離。

消防和緊急救援局表示，今天空中勘查，確認火勢範圍，預計需要一整天才能將火勢控制住。

