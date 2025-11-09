紐西蘭國家公園野火燒逾千公頃 增派消防飛機滅火

法國前總統沙克吉（Nicolas Sarkozy） 因貪汙與政治獻金案遭判有期徒刑5年，成為二戰後法國首位入獄的前元首。此判決在法國政壇掀起震撼，右翼陣營質疑政治干預司法，認為此案損及法國司法獨立的公信力。沙克吉的入獄不僅引發對司法正當性的辯論，也讓法國社會再度反思權力、法律與政治界線之間的微妙失衡……

2025-11-09 10:00