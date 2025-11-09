紐西蘭國家公園野火燒逾千公頃 增派消防飛機滅火
紐西蘭當局今天表示，已增派更多飛機，協助撲滅北島（North Island）中部國家公園內一處已失控延燒約1100公頃的野火。
路透社報導，這場野火於昨天下午爆發，地點位於東加里羅國家公園（Tongariro National Park）的熱門健行路徑上，約有40名登山客須從空中撤離至安全地點。
出於安全考量，滅火行動在夜間暫停。
紐西蘭消防和緊急救援局（Fire and Emergency）今天表示，已增派消防飛機前往災區，計有8架直升機及3架飛機投入滅火行動。
官方紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）引述保育部（Department of Conservation）發言人報導，今天清晨有9名登山客從國家公園撤離。
消防和緊急救援局表示，今天空中勘查，確認火勢範圍，預計需要一整天才能將火勢控制住。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言