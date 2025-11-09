COP30領袖峰會 西班牙捍衛綠色轉型為經濟成長引擎

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）昨天在COP30領袖峰會上捍衛西班牙的「綠色轉型模式」為「經濟成長引擎」，宣布撥款4500萬歐元（約新台幣16億元）用於氣候變遷調適及預警系統等計畫。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將於10日至21日在巴西亞馬遜雨林城市貝倫市（Belem）舉行，會前的領袖峰會則於6日至7日率先登場，約有50多國國家元首和政府首腦出席會議。

根據西班牙國家報（El País）報導，西班牙總理桑傑士昨天在領袖峰會上和巴西總統魯拉（Luiz InácioLula da Silva）並肩而坐，堅定表達他對COP30大會的支持及對抗氣候變遷的立場。

桑傑士在峰會上發言時表示，「西班牙相信綠色轉型是經濟成長與變革的引擎，而且我們可以證明這點」。

桑傑士指出，西班牙過去7年內的太陽能和風能裝置容量增加了140%，同時經濟成長表現在歐盟名列前茅，這證明了「減碳成長」的可行性，「在降低溫室氣體排放的同時，實現經濟發展，是完全可能的」。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，桑傑士向各國領袖提倡：應對氣候辯論，應從希望出發、而非懷著恐懼，不應呼籲犧牲和放棄，而應著眼於「綠色經濟帶來的機會」。

桑傑士指出，「氣候變遷會致命」，而且越來越嚴重。過去5年內，極端氣候事件已在西班牙奪走2萬人的生命，包括去年10月29日造成全國237人死亡的致命洪災，以及今年夏天燒毀近50萬公頃土地的慘烈野火季。

桑傑士強調，氣候災害除了致命，「還會造成貧困」。過去3年內，歐盟因氣候災害所造成的經濟損失高達440億歐元。

今年出席COP30氣候峰會的世界領袖人數不如往年，曾斥氣候科學為「騙局」的美國總統川普（Donald Trump）也缺席會議，且未派任何華府代表與會。

對此，桑傑士強調，氣候危機是不容否認的現實，「這不是意識形態，而是科學」。

桑傑士認為，唯有主動出擊、採取行動，方能應戰氣候危機，他在峰會上宣布，西班牙將投資4500萬歐元，用於推動多項氣候變遷調適計畫、補償受到氣候災害影響的國家、協助建立極端天氣預警機制。

針對歐盟27個成員國本週就「碳中和里程碑2040年目標」達成與1990年水準相比減排90%的協議，桑傑士也保證，「西班牙正在致力確保歐盟維持其氣候雄心及對抗氣候變遷的領導地位」。