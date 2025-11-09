快訊

李在明採戰略模糊 學者籲台韓深化研發及貿易合作

中央社／ 華盛頓8日專電
南韓總統李在明。路透

中共對台軍事威脅不斷，日、韓等國對台海議題的立場備受關注。學者分析，韓國總統李在明可能會讓「戰略模糊」重新成為韓國外交政策的基礎；台韓深化研發或貿易合作，也許能讓韓國在維護台海穩定上有一定利害關係。

中國對台軍事挑釁不斷，台海情勢受到國際關注，韓國前總統尹錫悅任內多次強調維護台灣海峽和平穩定的重要性，韓國現任總統李在明則曾表示，韓國應與台海兩岸衝突保持距離。

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）研究員宋濟民（Ben Sando）近日邀請美國威廉與瑪麗學院（Williamand Mary）助理教授、韓國政治專家趙恩雅（Eun AJo）在podcast節目分析李在明政府的對台政策。

李在明6月就任韓國總統，趙恩雅在podcast節目中表示，現在判斷他的兩岸政策將如何發展還言之過早，但可推測李在明會在某種程度上偏離尹錫悅的「戰略清晰」立場。李在明強調務實主義，這在韓國情境下，通常被解讀為更具民族主義色彩的外交政策路線；他也曾表達不希望被迫在美、中之間做出選擇。

趙恩雅觀察，這些跡象顯示李在明將讓「戰略模糊」重新成為韓國外交政策的基礎，這樣的立場意味在兩岸政策上，「他的政府大概不太可能像尹錫悅那樣為台灣發聲」。

被問及李在明政府5年任期內可能的對台政策方向，趙恩雅分析，李在明可能會主張和台灣加強經濟或貿易合作，特別是在美國總統川普（Donald Trump）發動貿易戰後。

她說，從李在明的競選承諾中可看出他的經濟政策似乎會以「科技導向的夥伴關係」為核心，包括半導體、人工智慧與綠能等領域，「這也許是韓國與台灣共同的機會、也同樣面臨脆弱性的產業」。其他潛在合作領域還包括研發與先進製造等方面，但「這些合作可能必須低調進行」。

另一方面，趙恩雅認為，台灣發展對韓關係時，可能需要採取更加細膩且多邊的策略，「就目前而言，深化雙邊關係的自然途徑在於貿易與科技領域」。

她分析，台、韓面臨同樣挑戰，都需要降低中國及美國經濟脅迫的風險，在此情況下，透過多邊架構低調推動高層級的研發或貿易合作，「或許能讓韓國在維護台海穩定上有一定利害關係」，同時又不會把雙邊關係推向軍事層面，避免迫使李在明封閉任何合作空間。

在安全議題方面，趙恩雅認為，李在明政府不會推動任何可能讓韓國面臨中國外交施壓風險的政策，而台灣議題正是容易觸發這類反應的領域。

