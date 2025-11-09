土耳其對內唐亞胡發逮捕令 控以色列高層在加薩種族滅絕

土耳其伊斯坦堡首席檢察官辦公室七日聲明，對包含以色列總理內唐亞胡的卅七名嫌疑人發出逮捕令，指控他們涉嫌在加薩犯下種族滅絕罪和違反人道罪。嫌疑人中有些是以色列高官。土媒「今日土耳其」七日報導，包括以色列國防部長卡茲、以軍總參謀長札米爾及國安部長班吉維爾。

以色列外長薩爾說，以色列以鄙視態度堅決反對這些指控，並批評這是土耳其總統厄多安這位暴君最新的公關噱頭，還稱土耳其司法已長期淪為使政敵噤聲以及拘禁記者、法官和地方官員的工具。

土耳其指控，內唐亞胡等以色列官員在加薩有系統地侵犯人權，構成罪行。今日土耳其等外媒報導，伊斯坦堡檢方援引前年十月加薩開戰後的多項具體事例，包含醫院遇襲和援助人員遇害等，也提及由土耳其在加薩興建、三月遭以軍轟炸的「土耳其–巴勒斯坦友誼醫院」。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯對此表達歡迎，表示這反映出土耳其人民及其領袖的真誠立場。

土耳其去年支援南非前年在荷蘭海牙國際法院（ＩＣＪ）控告以色列違反種族滅絕罪公約的訴訟案。同在海牙的國際刑事法院（ＩＣＣ）去年十一月已因戰爭罪和違反人類罪嫌，對內唐亞胡等人發出逮捕令。