美要安理會挺川普加薩方案 揚言不照單全收就撒手不管

紐約時報七日報導，美國正敦促聯合國安理會通過決議，將川普的加薩和平方案納入國際法，並幾無任何談判空間。根據一位美國高官及多位參與或知情外交人士，美方此舉旨在確保川普版的戰後加薩藍圖獲國際背書。

紐時取得的十點該決議草案顯示，該決議在部分內容上延伸川普的計畫，但仍留下許多的模糊空間，包括加薩如何落實非軍事化。該決議擬授權設立「和平委員會」，負責監督加薩至後年底；日常治理則交由加薩當地具專業能力的巴勒斯坦人，組成技術性、非政治性的委員會執行，並將請世界銀行設立信託基金資助重建。

在川普九月公布的和平計畫中，對飽受戰火摧殘的加薩未來仍有諸多關鍵問題含糊不清。部分有意參與非軍事化、維安或者重建的國家，原本希望透過聯合國決議釐清細節，但七位外交官說，美國向安理會傳達的是安理會必須照單全收、否則美方就撒手不管的訊息。

這些外交官還說，美國駐聯合國大使沃茲對安理會成員國指稱，若不全面採納川普提出的方案，則加薩停火協議恐將瓦解、以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間的戰火將重新點燃。若未能通過上述協議，以色列會否重啟對哈瑪斯的軍事行動則在未定之天。