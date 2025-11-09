聽新聞
0:00 / 0:00

美要安理會挺川普加薩方案 揚言不照單全收就撒手不管

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
美國駐聯合國大使沃茲。美聯社
美國駐聯合國大使沃茲。美聯社

紐約時報七日報導，美國正敦促聯合國安理會通過決議，將川普加薩和平方案納入國際法，並幾無任何談判空間。根據一位美國高官及多位參與或知情外交人士，美方此舉旨在確保川普版的戰後加薩藍圖獲國際背書。

紐時取得的十點該決議草案顯示，該決議在部分內容上延伸川普的計畫，但仍留下許多的模糊空間，包括加薩如何落實非軍事化。該決議擬授權設立「和平委員會」，負責監督加薩至後年底；日常治理則交由加薩當地具專業能力的巴勒斯坦人，組成技術性、非政治性的委員會執行，並將請世界銀行設立信託基金資助重建。

在川普九月公布的和平計畫中，對飽受戰火摧殘的加薩未來仍有諸多關鍵問題含糊不清。部分有意參與非軍事化、維安或者重建的國家，原本希望透過聯合國決議釐清細節，但七位外交官說，美國向安理會傳達的是安理會必須照單全收、否則美方就撒手不管的訊息。

這些外交官還說，美國駐聯合國大使沃茲對安理會成員國指稱，若不全面採納川普提出的方案，則加薩停火協議恐將瓦解、以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間的戰火將重新點燃。若未能通過上述協議，以色列會否重啟對哈瑪斯的軍事行動則在未定之天。

加薩 川普 安理會 美國 聯合國 巴勒斯坦 哈瑪斯 以色列

延伸閱讀

影／白宮會議「川普打瞌睡」現場媒體圍拍 加州州長狠酸：瞌睡唐又來！

第3所藤校低頭…康乃爾6000萬與川普政府和解 換解凍2.5億經費

上訴法院判發全額糧食券 川普政府求助最高法院

控肉品加工業哄抬牛肉價格 川普要求司法部調查

相關新聞

疑受美政府預算未過影響 福衛八號齊柏林衛星發射再延期

台灣第一個自製星系「福爾摩沙衛星八號」第一顆「齊柏林衛星」（FS-8A），原預定於台灣時間11月11日凌晨2時18分，搭...

土耳其對內唐亞胡發逮捕令 控以色列高層在加薩種族滅絕

土耳其伊斯坦堡首席檢察官辦公室七日聲明，對包含以色列總理內唐亞胡的卅七名嫌疑人發出逮捕令，指控他們涉嫌在加薩犯下種族滅絕...

美要安理會挺川普加薩方案 揚言不照單全收就撒手不管

紐約時報七日報導，美國正敦促聯合國安理會通過決議，將川普的加薩和平方案納入國際法，並幾無任何談判空間。根據一位美國高官及...

安世半導體風波 北京同意 荷蘭派員赴中磋商

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯日前在個人社交媒體帳戶發布，相信大陸供應至歐洲和世界其他地區的晶片將在未來幾天送達安世的客戶。大陸商...

大陸稀土管制鬆綁 恢復美大豆進口

中美十月底達成經貿協議後，大陸海關總署十一月七日發布公告稱，將於十一月十日恢復三家美國企業黃豆輸華資質。在另一項公告中，...

印尼校園清真寺爆炸增至96傷！警採集多件證物 續調查涉案學生

印尼首都雅加達北部1所學校內的清真寺昨天發生爆炸案，截至今天傷者增至96人。印尼當局今天表示，他們正在調查1名據信涉案的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。