安世半導體風波 北京同意 荷蘭派員赴中磋商

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯日前在個人社交媒體帳戶發布，相信大陸供應至歐洲和世界其他地區的晶片將在未來幾天送達安世的客戶。大陸商務部昨日指出，截至目前尚未見到荷方在停止侵害大陸企業合法權益和恢復全球半導體供應鏈穩定方面的實際行動。但中方同意荷經濟部派員赴中磋商的請求。

大陸商務部新聞發言人指出，中方已於一日宣布對符合條件的相關出口予以豁免。中方希望，荷方表態不能只停留在口頭上，應盡快實質性提出建設性方案並採取實際行動，從源頭上迅速且有效恢復全球半導體供應鏈穩定，以及停止用行政手段介入並干涉企業內部事務，推動安世半導體問題早日解決。

德國廠商近期透露中方已解除安世晶片出口禁令，綜合路透、金融時報等報導，德國汽車供應商歐摩威（Aumovio）公司行政總裁表示，本周早些時候收到北京的出口許可證後，歐摩威已恢復對安世半導體及相關組件的出貨；歐洲最大車廠福斯汽車中國業務主管表示，在安世半導體晶片供應一度中斷後，已獲得首批安世的晶片；德國博世集團也已開始從中國取得安世晶片。但該公司發言人拒絕對此予以置評。

彭博此前引述知情人士消息報導，只要中國讓安世生產的關鍵晶片恢復出口。荷蘭願意最快下周就暫停這道部長命令。但該消息目前尚無法被證實。

中荷安世半導體爭議導致晶片短缺，打亂汽車供應鏈，多家汽車生產大廠已受到影響。日產汽車表示，其位於神奈川的工廠及其子公司日產汽車九州將在下周起減產數百輛。