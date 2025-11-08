疑受美政府預算未過影響 福衛八號齊柏林衛星發射再延期

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國家太空中心今天表示，疑似受美國政府預算未過影響，福衛八號齊柏林衛星發射日再度延期。圖／國家太空中心提供
國家太空中心今天表示，疑似受美國政府預算未過影響，福衛八號齊柏林衛星發射日再度延期。圖／國家太空中心提供

台灣第一個自製星系「福爾摩沙衛星八號」第一顆「齊柏林衛星」（FS-8A），原預定於台灣時間11月11日凌晨2時18分，搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號Transporter-15火箭航班升空，但疑受到美國政府預算未過波及發射日再延期，目前發射時間未定。

福衛八號齊柏林衛星於台灣時間11日凌晨自美國加州范登堡太空軍基地發射升空，預計台灣時間約4時38分與火箭脫離，進入高度561公里、執行對地表取像光學遙測任務的太陽同步軌道。

但國家太空中心今天表示，我方於7日接獲SpaceX通知往後遞延一日，今日再度接獲SpaceX告知，因美國聯邦航空署（FAA）疑受政府預算未通過，導致許多部門關閉，宣布自美國時間11月10日起，禁止每日上午6時至晚間10時發射等大氣活動，禁令截止時間另行公告。對此，齊柏林衛星搭載的Transporter-15火箭航班，原定發射時間確定取消。

﻿國家太空中心也說明，由於福衛八號系統及設計之任務軌道，固定發射時間為上午10時18分左右，無法更換至非禁止時間發射。目前位於發射場完成整備的福八團隊，將因應發射延遲，採取相關措施全力確保齊柏林衛星的功能及衛星狀態，並與SpaceX聯繫，瞭解火箭航班的新發射日期、亦促使對方掌握美國FAA太空活動禁令最新進展。

