加薩衛生部：以哈戰爭迄今逾6萬9000名巴勒斯坦人喪生

中央社／ 加薩汗尤尼斯8日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）轄下的加薩衛生當局今天表示，以色列與哈瑪斯戰爭爆發至今，已有超過6萬9000名巴勒斯坦人喪生。

美聯社報導，加薩衛生部表示，自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列引爆戰事以來，巴勒斯坦死亡人數已攀升至6萬9169人，另有17萬685人受傷。

加薩衛生部表示，最新死亡人數攀升的主因，是在加薩停火宣布後，救援人員從瓦礫堆中陸續尋獲更多遺體，並完成對先前無法辨識屍體的身分確認。

在加薩衛生部公布這項最新死亡人數消息之前，以色列才於今天歸還15具巴勒斯坦人遺體。此前一日，哈瑪斯依據停火協議，將1名以色列人質遺體交還以方。

根據停火協議內容，以色列每接收1名人質遺體，將歸還15具巴勒斯坦人遺體。

汗尤尼斯市（Khan Yunis）的納瑟醫院（NasserHospital）證實，這15具遺體已送抵該院。

以色列方面則於昨晚確認，巴勒斯坦歸還的人質遺體為1名在2023年10月7日哈瑪斯突襲中喪生的以色列男子。根據以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）辦公室聲明，該名死者身分確認為魯達夫（Lior Rudaeff）。

以色列 遺體 巴勒斯坦

