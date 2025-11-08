神學士：阿富汗與巴基斯坦和談破裂 但維持停火

神學士（Taliban，或譯塔利班）政府發言人穆賈希德今天表示，儘管與鄰國巴基斯坦的最新和平談判破裂，兩國仍繼續維持停火。

路透社報導，南亞國家阿富汗與巴基斯坦為了防止邊界衝突再起，6日在土耳其的伊斯坦堡再度舉行和談。但當天共同邊界沿線仍出現雙方部隊短暫交火。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja MuhammadAsif）昨天已表示，與阿富汗的最新和談宣告破裂，但只要巴基斯坦未受到來自阿富汗境內的攻擊，停火就會一直維持。

穆賈希德（Zabihullah Mujahid）今天則指出，由於伊斯蘭馬巴德堅持要求阿富汗為巴基斯坦內部安全承擔責任，這超出了喀布爾的「能力範圍」，導致和談破局。

不過穆賈希德也說，雙方先前已達成的停火協議至今未打破，將繼續遵守。

巴基斯坦10月先對阿富汗首都喀布爾等地發動空襲，以打擊巴基斯坦神學士（Pakistani Taliban）領袖，引發兩國軍隊同月爆發衝突，造成數十人死亡，是神學士2021年重掌阿富汗政權以來最嚴重暴力情勢。

兩國雖已於10月在卡達首都杜哈簽署停火協議，但上週在伊斯坦堡舉行的第2輪談判卻未能達成長期協議，因為雙方對於與巴基斯坦政府處於敵對狀態、並在阿富汗境內活動的武裝團體，意見仍分歧。