快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

「德國需要移民」梅爾茨一席話惹議 ARD民調揭半數民眾感到不安全

德國之聲／ 德國之聲
德國總理梅爾茨數周前有關移民與「市容」的表態引發不小的爭議。 路透社
德國總理梅爾茨數周前有關移民與「市容」的表態引發不小的爭議。 路透社

德國之聲中文網）德國總理梅爾茨數周前有關移民與「市容」的表態引發不小的爭議。當時他談及現政府在移民政策上取得的進展，但表示，「市容仍然存在這方面的問題，因此內政部長正大力落實遣返」。

一周後，梅爾茨解釋說：德國是需要移民的，特別是就業市場。存在問題的是沒有長期居留並且不願工作、不遵守規則的移民。

不安全感：人們擔心什麼？

最新的ARD德國趨勢民意調查也問及這個問題。該調查於11月3日至5日對1300名有選舉權的德國民眾進行了詢問。一半受訪者表示，在公共廣場、街道、公共交通工具上的確感到不安全。八年前，這一比例還僅為四分之一。

人們擔心的主要是偷竊和言辭攻擊的行為，較少的是擔心受到肢體侵犯或性騷擾，或者是恐怖襲擊。

從數字上看，在德國，家庭暴力其實是更為嚴峻的問題。去年，德國警方接到超過26.5萬起家庭暴力事件的報案，創下新高。四分之三受害者是女性，四分之三作案人是伴侶或前伴侶。

對經濟形勢擔憂增加

ARD德國趨勢調查也問及其它民眾所擔心的政治問題。32%的受訪者提及移民問題。28%提及德國經濟形勢。

特別是對經濟形勢的擔憂明顯增加。此外，18%的人提到社會公正及貧困問題。提到環保、氣候保護的有14%。

與此同時，僅38%的受訪民眾認為，德國的外部政治環境是安全的。

如同往常的問卷調查一樣，在問及個人生活處境時，人們給出更正面的回答。多數受訪者認為個人生活水平以及就業崗位是安全的。但與十年前相比，這一比例還是顯著下降。近半數受訪民眾認為，老年時將擁有穩定的財務處境。僅27%的受訪民眾認為，自己的孩子未來將生活得更安全。

對政府工作給差評

調查中還顯示，民眾對政府的工作很不滿意。

盡管新的聯合政府上任僅半年，民調結果卻比之前下台的所謂「紅綠燈」政府－－社民黨、綠黨和自民黨好不到哪裡去。ARD德國趨勢調查中，僅22%的受訪者認為政府工作不錯。76%不那麼滿意，或者完全不滿意。

在問及，如果接下來的周日選舉，會投票給誰？27%的受訪者表示，會投給聯盟黨（基民盟和基社盟），14%投給社民黨。那麼，現任政府組合等同於不再擁有多數。

26%的受訪者表示，會投給部分為極右翼的選項黨，意味著相當於該黨再次成為第二大黨。綠黨獲得12%支持，左翼黨10%，與10月相比保持穩定。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

移民 梅爾茨 偷竊 德國

延伸閱讀

德國護理師為「減輕工作」毒殺10名病患 檢調開棺驗屍尋找潛在受害者

Glashütte Origianl德式製表180年 聯手歐洲最古瓷器藏家級好表連發

蔡英文8日出訪德國 將在「柏林自由會議」發表演說

桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 鄭怡靜首輪不敵德國老將出局

相關新聞

「德國需要移民」梅爾茨一席話惹議 ARD民調揭半數民眾感到不安全

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨數周前有關移民與「市容」的表態引發不小的爭議。當時他談及現政府在移民政策上取得的進展，但表示，「市容仍然存在這方面的問題，因此內政部長正大力落實遣返」。

高市早苗談丈夫獲頒旭日大綬章 親揭夫妻互動惹哭日本網友

日本首相高市早苗在個人X帳號，提及丈夫、前眾議院議員山本拓將在秋季敘勳獲頒「旭日大綬章」的消息，同時透露和兩人之間的互動...

中國福建艦 vs. 美國福特艦 「電磁彈射技術」差異成決勝關鍵

中國自主研製的彈射型航空母艦福建艦與美國的福特號，都是當今最先進的航母，均採用電磁彈射系統，然福建艦採用的是「中壓直流配...

新聞眼／台灣若淪為美日抗中的棋子 兩岸更難有對話空間

自安倍晉三提出「台灣有事、日本有事」說法後，中國就視此為對華的不友好甚至敵對行為，並對日本進行多項反制措施。而就當事方的...

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，店長細野正之被捕。日本TBS電視台採訪泰國警方高層得知，將少女騙...

北韓發表談話譴責美國 警告絕不會迴避威脅

針對韓美近期聯合軍演、安保協議會等，北韓國防部長努光鐵發表談話強烈譴責，並警告北韓絕對不會迴避，「我們已經準備好應對一切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。