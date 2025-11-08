快訊

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐抓包「一落地就被逮」

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

綠營黨內初選競爭激烈！高雄市長選舉賭盤民調曝光 4人回應這樣說

汞有害健康 多國同意2034年前禁用於補牙

中央社／ 日內瓦8日綜合外電報導

聯合國「汞水俣公約」締約國會議7日同意，在2034年前逐步淘汰在治療蛀牙時使用汞合金的填充物。這項成果將改變牙科界的實務工作。

法新社報導，這場會議在瑞士日內瓦召開，會議閉幕聲明指出，締約國「同意在2034年前停用含汞牙科填充物，對於減少汞汙染具有重大意義」。

世界衛生組織（WHO）把汞列為「對公共衛生構成重大威脅的十大化學物質之一」，並稱其「對人體具有毒性」。

部分國家已禁止在牙科填充材料中使用汞齊。這種汞合金被用於治療蛀牙長達175年以上。

「汞水俣公約」（Minamata Convention onMercury）旨在保護人類健康與環境免受汞及其化合物危害，已在2013年通過，2017年正式生效，締約國逾150個國家。

公約規定，各締約國必須採取措施，逐步捨棄使用含汞牙科填充物。

整體而言，這次會議通過21項決議，希望更有效地保護人類健康與環境免受汞汙染威脅。

各國也同意加強行動，以淘汰含汞的美白化妝品，以及打擊非法貿易並強化執法。會議指出，這類美白產品的銷售量急遽上升，特別是在網路平台上。

會議主席培瑞斯（Osvaldo Alvarez Perez）表示，「我們已設定具有雄心的新目標，讓汞稍稍進一步遠離我們的生活。」

蛀牙 美白

延伸閱讀

中原大學奪全國資訊應用創新賽3項第1 AI智慧研發8連霸

影／北海岸居家牙醫完成最後拚圖 熱血金山年輕醫偏鄉夢

汞威脅健康！多國籲2030年前禁用於牙科填充物 WHO列重大威脅

嘉義東石長期缺牙醫 衛生所每周開兩診助長者就近看牙

相關新聞

「川普超幽默、習近平超認真」 高市早苗大爆美中巨頭私下真面目

產經新聞8日報導，日本首位女首相高市早苗7日在眾議院預算委員會上，罕見分享對美國總統川普、中國國家主席習近平及南韓總統李...

高市早苗談丈夫獲頒旭日大綬章 親揭夫妻互動惹哭日本網友

日本首相高市早苗在個人X帳號，提及丈夫、前眾議院議員山本拓將在秋季敘勳獲頒「旭日大綬章」的消息，同時透露和兩人之間的互動...

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，店長細野正之被捕。日本TBS電視台採訪泰國警方高層得知，將少女騙...

溫泉旅館客遇襲！「熊害」重創日秋季旅遊 民眾：等熊冬眠才考慮泡湯

日本中部北陸地區的新潟縣湯澤町7日晚間發生一起熊襲事件，一名入住溫泉旅館的男子在停車場遭攻擊，手臂與手背受傷。東北地區近...

中國福建艦 vs. 美國福特艦 「電磁彈射技術」差異成決勝關鍵

中國自主研製的彈射型航空母艦福建艦與美國的福特號，都是當今最先進的航母，均採用電磁彈射系統，然福建艦採用的是「中壓直流配...

新聞眼／台灣若淪為美日抗中的棋子 兩岸更難有對話空間

自安倍晉三提出「台灣有事、日本有事」說法後，中國就視此為對華的不友好甚至敵對行為，並對日本進行多項反制措施。而就當事方的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。