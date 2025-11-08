快訊

高市早苗談丈夫獲頒旭日大綬章 親揭夫妻互動惹哭日本網友

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本首相高市早苗在個人X帳號，提及丈夫、前眾議院議員山本拓將在秋季敘勳獲頒「旭日大綬章」的消息，同時透露和兩人之間的互動，引發熱烈回響。法新社
日本首相高市早苗在個人X帳號，提及丈夫、前眾議院議員山本拓將在秋季敘勳獲頒「旭日大綬章」的消息，同時透露和兩人之間的互動，引發熱烈回響。

高市在X平台貼文說，社群媒體有人在猜測，「是不是因為是首相的丈夫」而獲獎，但這次敘勳是在她就任首相之前、石破內閣時期做的決定。山本曾任農林水產副大臣、多次擔任眾議院委員長，今年2月中風行動不便，高市曾說，都是由她負責照顧，幫丈夫作飯、洗澡。

她表示，授勳儀式於本月11日舉行，上午她會以首相身分前往皇宮參加，但配偶應出席的相關活動，因為必須在國會接受質詢，無法到場。

高市說，「雖然無法幫他推輪椅上坡道，也不能一起拍紀念照，多少有點遺憾，但他對我說『我一個人沒問題，你好好工作吧』，讓我能安心投入工作。」

日本網友紛紛留言表示感動，「看到都哭了，夫妻間這樣的相互扶持最美麗」、「高市首相的話讓人動容，能同時全力面對公務與家庭，這才是真正的領導者」、「丈夫的這句話令人鼻酸，可能因為經歷過風風雨雨」。高市與山本拓於2004年結婚，山本是再婚，有3個小孩，高市沒有再生孩子。2017年兩人因政治理念分歧協議離婚，但高市第一次參選自民黨黨魁時，山本第一個出來力挺前妻。2021年復婚。

