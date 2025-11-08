快訊

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒:逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，店長細野正之被捕。示意圖／AI生成
日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，店長細野正之被捕。日本TBS電視台採訪泰國警方高層得知，將少女騙去賣淫的29歲親生母親疑似在逃到台灣後遭到拘留。

TBS指出，少女的母親因另一樁涉及性交易的案件在台灣被拘留。泰國警方計畫於下周初派員赴日，與日本警方會談，並在訊問少女後再前往台灣，推動將該名母親遣返泰國的程序。

根據先前報導，受害少女在6月下旬與母親一同入境日本。母親告訴她要在店裡工作，隨後於7月返回泰國。離開前，她曾帶著一名嬰兒探望女兒，並對她說：「這是妳的弟弟，我會帶他回來。」少女表示：「如果我不工作，家人就活不下去。」

據少女供述，母親過去也在新加坡與台灣等地從事性交易，兩人幾乎沒有長時間相處。泰國警方則表示，該名母親目前確實在台灣工作中。朝日電視報導，警視廳懷疑這起事件涉及人口販運，正追查背後是否有中介集團參與。

母親 泰國 日本

