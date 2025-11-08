溫泉旅館客遇襲！「熊害」重創日秋季旅遊 民眾：等熊冬眠才考慮泡湯

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張截取自法新社電視台10月25日拍攝影片的截圖中，秋田縣一片森區附近懸掛熊出沒相關的「禁止入內」標誌。法新社
這張截取自法新社電視台10月25日拍攝影片的截圖中，秋田縣一片森區附近懸掛熊出沒相關的「禁止入內」標誌。法新社

日本中部北陸地區的新潟縣湯澤町7日晚間發生一起熊襲事件，一名入住溫泉旅館的男子在停車場遭攻擊，手臂與手背受傷。東北地區近期熊襲頻傳，地方政府呼籲遊客提高警覺，部分遊客因此卻步，溫泉旅館訂房量大幅下滑，重創原本在秋季賞楓旺季最為繁忙的觀光業者。

TBS電視台報導，事發地點位於距離JR越後湯澤站約200公尺的溫泉旅館「湯けむりの宿雪之花」停車場。警方表示，一名投宿的30多歲男子於當晚9時半左右獨自走在停車場內時，突然與一頭體長約1公尺的熊遭遇，左手臂被咬、手背被抓傷，造成輕傷。警方呼籲民眾務必提高警覺。

共同社與朝日新聞報導，東北岩手縣自4月以來已有5人死於熊襲擊，截至5日占同期全日本同類死亡事件半數以上，部分民眾開始徹底避開。30歲的東京白領青木惠里（音）已取消原定11月初前往岩手泡湯，她表示，熊會出現在住宅區真的很可怕，要等熊進入冬眠後才會重新考慮到岩手縣旅行。

由於短期內看不到人潮回升跡象，仰賴冬季前這波傳統旺季的商家正面臨極大不安。岩手縣一關市嚴美町10月下旬發生一名男子在家門外遭熊致命攻擊身亡。距離事發地10多公里的地方，是國家指定名勝嚴美溪。雖然正值賞楓旺季。但一家展示與販售玻璃製品的觀光設施經理表示，遊客人數明顯減少，部分原因是熊攻擊事件。他說：「如果人們在新聞中看到『嚴美』，大概會猜是發生在這個附近。」

在更往北部的北上市，一名男性旅館員工10月中旬清理露天浴池時遭熊攻擊身亡。縣內部分溫泉業者出於安全考量，已暫時關閉露天浴池。有業者透露，當日往返泡湯的遊客減少約一半，住宿旅客則改安排使用館內的室內浴池。

距離事發旅館約7公里的日式溫泉旅館「元湯夏油」位於以秘湯聞名的夏油溫泉，事件後約2成訂房遭取消，僅泡湯的訪客在部分日期更下滑7成。社長高橋宏典表示：「這發生在旺季，對我們打擊相當嚴重。」他指出，民眾如今產生「露天溫泉等於危險」的印象，不僅是今年，連明年以後客人是否會回流也難以預測。

由於通往夏油溫泉的山路將於冬季封閉，本季營業至10日為止，明年5月才重新開放，屆時正逢熊結束冬眠。高橋憂心說：「遊客的不安與名譽受損的影響恐怕會持續下去。」」

溫泉旅館 岩手 停車場

