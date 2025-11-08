北韓發表談話譴責美國 警告絕不會迴避威脅

針對韓美近期聯合軍演、安保協議會等，北韓國防部長努光鐵發表談話強烈譴責，並警告北韓絕對不會迴避，「我們已經準備好應對一切」。韓國國防部也對此談話表達強烈譴責。

根據韓聯社今天報導，北韓國防部長努光鐵（NoKwang Chol）在昨天發表談話，「我們對敵人的認知與應對會更加明確表達」。朝鮮中央通訊社今天報導了相關談話內容，不過並未在北韓人民可以接觸的「朝鮮中央廣播電台」、「勞動新聞」等被報導。

努光鐵表示，最近美國國防部公然對朝鮮民主主義人民共和國（北韓）採取軍事行動，故意加劇地區政治和軍事緊張局勢。努光鐵指出，韓美在3日至7日舉行大規模韓美空軍聯合演習，美國航空母艦進入釜山作戰基地，「增加了新的緊張變數，預示局勢將超越臨界點」。

努光鐵還提到，韓國國防部長安圭伯與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在3日一起抵達共同警備區（JSA）後，舉行第57次韓美安保協議會議。

努光鐵譴責，「韓美軍事領導人出現在我們南部邊境地帶，煽動戰爭狂熱，毫無保留揭露了他們的敵對本性，也是有意識地表明要與朝鮮民主主義人民共和國徹底對抗的態度。」

因此努光鐵警告，「對此我們絕不會迴避，從今以後只要威脅到我們的安全，都將被置於我們精確瞄準範圍之內，並依照需要的方式加以應對，我們已經準備好應對一切，以強大力量確保安全、維護和平」。

韓國國防部方面，則對北韓發表的談話表示遺憾，並對日前北韓發射彈道飛彈的行為「予以強烈譴責」。韓國國防部表示，「北韓應立即停止一切加劇南北緊張的行動」。