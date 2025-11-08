英中外長通話 中方籲「加快解決」緊迫問題

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）6日與中國外交部長王毅通話，中國外交部發布的談話紀要稱王毅是「應約」通話，王毅並側重就「加快解決」影響雙邊關係的「緊迫問題」表明立場。

中方稱，英中雙方同意「相向而行」，「對等解決」各自合理關切。英國外交部至截稿時間未就英中外交部會首長通話回應媒體提問。

根據中方發布的談話紀要，王毅表示，中英關係「不進則退」，雙方應加強「戰略溝通」。中英都是「大國」，也是聯合國安全理事會常任理事國，對世界和平、穩定與發展承擔重要國際責任。中方願同英方共同努力，攜手應對全球挑戰。

王毅提到，中英歷史文化各異，雙方「存在分歧也很正常」，但應本著相互尊重原則，努力增進相互瞭解。對於時而出現的「雜音和干擾」，要保持「清醒頭腦」，積極穩妥處理，保持兩國關係發展主基調。

中國外交部稱，古柏說，英中兩國「有很多共同利益」，英方「高度重視對華關係」，期待同中方「加強高層交往」，拓展「安全、發展和環境等領域合作」。

中方稱，古柏提到，英中都是安理會常任理事國、支持多邊主義，有必要「保持常態化戰略溝通」，共同應對氣候變化等全球挑戰、維護聯合國憲章宗旨和原則和全球自由貿易。

自去年以來，已發生數次英中政軍高層會晤或通話，卻僅有中方事後發布談話紀要的情況，引發英方遭中方主導話語權的疑慮，並給英國媒體或政壇質疑的理由。

近幾個月，在英國引起較多爭議的例子包括國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）今年7月「低調」訪問北京，與王毅會談，英方無論在事前、事後皆未有任何官方新聞發布，中方則在會談紀要稱，雙方曾就「共同關心的熱點問題」交換意見。

此外，時任英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將今年4月曾「低調」訪問中國，與中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立上將會談。當時是睽違10年後，再度有英國國防參謀長訪中。國防參謀長是英國最高階軍職。

拉達金訪中非比尋常，事後卻僅有中方發布正式新聞稿，拉達金則是在英國媒體援引「官方消息人士」說法報導並表達質疑後，才在社群媒體X發布相關訊息。

值得一提的是，中方稱拉達金與劉振立曾就「加強兩軍交流合作」進行溝通，但拉達金未曾在公開發言或訊息發布提及曾與中方討論英中軍方「加強交流合作」。

拉達金4月上旬訪中，英國航空母艦打擊群則是在4月下旬啟程，再次展開印太區域行動部署。

拉達金後來在新加坡「香格里拉對話」及其他場合強調，英中「軍方對軍方」溝通管道有助避免誤判、管控局勢，這對擁核國來說，更顯重要。他並曾提及，他赴中的目標是建立基本的「軍方對軍方溝通管道」，未涉及爭取「合作」。

儘管從英國國防參謀長罕見訪中、以「避免誤判」等舉措可推測，在印太區域活動的英國航艦打擊群將有編隊船艦按規劃循例通過台灣海峽，而今年9月確實也有航艦打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMSRichmond）穿越台海。拉達金疑似「密訪」北京的消息一出，最初曾引發英國政壇「對中鷹派」質疑，拉達金是代表政府親向北京「磕頭」。

英中關係目前較大爭議點包括英國政府遲未能批准中國在倫敦的巨型使館興建申請案。建案規模和選址引發國家安全疑慮，並曾兩度遭地方議會否決；首相施凱爾（Keir Starmer）去年8月首次與中國國家主席習近平通話後，英方發布的會談紀要未提及雙方曾觸及大使館議題，但施凱爾後來在去年11月20國集團（G20）峰會期間與習近平舉行場邊會談時，主動提及此事，反而引發英國輿論質疑政府「透明度不足」、「向北京屈膝諂媚」。

英國政府目前訂最晚於12月10日發布，是否核准中國在倫敦興建巨型使館。