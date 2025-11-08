北韓國防部長嗆美軍航艦入釜山港 升高半島緊張局勢

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓國防部長安圭伯（左）與美國國防部長赫塞斯（右）3日在兩韓邊界的板門店合影。歐新社
南韓國防部長安圭伯（左）與美國國防部長赫塞斯（右）3日在兩韓邊界的板門店合影。歐新社

北韓官媒朝中社8日報導，北韓國防部長努光鐵7日威脅將採取「更具攻勢的行動」，並譴責美國與首爾的安全會談以及一艘美軍航艦抵達南韓。

在美國對北韓個人與實體實施新一輪制裁之後，北韓7日朝東海岸外海域發射一枚彈道飛彈。美國印太司令部8日發表聲明指出：「雖然我們評估此次事件未對美國人員、領土或盟友構成立即威脅，但這次飛彈發射凸顯北韓行為對區域穩定的破壞影響。」華府指這些對象涉入網路洗錢活動，應予制裁。

努光鐵表示，本周美國核動力航艦「喬治華盛頓號」駛入南韓釜山港，升高朝鮮半島緊張情勢。

朝中社引述努光鐵說：「我們將基於以強大力量確保安全與捍衛和平的原則，對敵方威脅展現更具攻勢的行動。」

南韓海軍表示，該航艦此次停靠僅為補給物資並讓艦上官兵休假。

努光鐵並批評美韓兩國防長近日訪問南北韓邊界，以及隨後在首爾舉行的安全會談，指控雙方正密謀強化對北韓的嚇阻，並整合核武與常規戰力。努光鐵並未論及發射飛彈。

他說：「這是對北韓敵對本性的赤裸揭露，也是公然表達與北韓對抗到底的故意。」

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）與南韓國防部長安圭伯3日共同視察南北韓邊界高度戒備的板門店共同警備區（JSA），雙方4日在首爾舉行安全磋商會議。

赫塞斯表示，美韓同盟核心仍將聚焦嚇阻北韓，同時華盛頓將檢討駐韓美軍在區域威脅下的運用彈性。

