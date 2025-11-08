聽新聞
影／日本東京京王井之頭線鐵軌起火 濃煙竄天列車停駛
日本TBS電視引述京王電鐵消息報導，京王井之頭線（井の頭線）因吉祥寺站與井之頭公園站之間沿線鐵軌發生火災，上下行列車目前暫停運行。
根據京王電鐵在「Ｘ」發布消息，起火時間為當地上午7時53分。從月台與車廂內目擊者拍攝的畫面可見，火焰包圍鐵軌、濃煙直竄天際，一輛電車停在不遠處。有網友稱聽到爆炸聲，但附近民宅並未受波及，消防人員已趕抵現場撲救。
京王電鐵表示，目前已啟動替代運輸服務，但井之頭線何時能恢復正常運行仍無法確定。
