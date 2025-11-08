影／日本東京京王井之頭線鐵軌起火 濃煙竄天列車停駛

中華民國要在波羅的海國家愛沙尼亞設代表處，卻因為名稱問題而卡關二年。其實，在非邦交國設代表處或辦事處，使用「台灣」的只有兩地，其餘都是「台北」，連美國和日本也不例外。 台灣在愛沙尼亞終究無法複製立陶宛模式，民進黨政府心存僥倖企圖以此大內宣，正犯下重大戰略錯誤：殊不知愛沙尼亞是北約的資安堡壘、歐洲的防火牆，位於全球網路戰的最前線。這張可借鏡全球資安燈塔的入場券，台灣要是不要？

