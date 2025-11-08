快訊

東京電車鐵軌起火傳爆炸聲！井之頭公園附近濃煙竄天 列車停駛

普發一萬送手機特價優惠！iPhone 17 Pro砍2010元 三星旗艦機降價萬元

影／日本東京京王井之頭線鐵軌起火 濃煙竄天列車停駛

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本京王電鐵井之頭線的吉祥寺站與井之頭公園站之間沿線鐵軌發生火災，上下行列車目前暫停運行。照片擷取自 X / 災害火災画像速報ニュース2
日本TBS電視引述京王電鐵消息報導，京王井之頭線（井の頭線）因吉祥寺站與井之頭公園站之間沿線鐵軌發生火災，上下行列車目前暫停運行。

根據京王電鐵在「Ｘ」發布消息，起火時間為當地上午7時53分。從月台與車廂內目擊者拍攝的畫面可見，火焰包圍鐵軌、濃煙直竄天際，一輛電車停在不遠處。有網友稱聽到爆炸聲，但附近民宅並未受波及，消防人員已趕抵現場撲救。

京王電鐵表示，目前已啟動替代運輸服務，但井之頭線何時能恢復正常運行仍無法確定。

車廂 日本

相關新聞

「台灣有事恐成日存亡危機」 高市早苗：可能行使集體自衛權

日本首相高市早苗七日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行...

北韓國防部長嗆美軍航艦入釜山港 升高半島緊張局勢

北韓官媒朝中社8日報導，北韓國防部長努光鐵7日威脅將採取「更具攻勢的行動」，並譴責美國與首爾的安全會談以及一艘美軍航艦抵...

高市「台灣有事」說法 學者：非安保承諾 民粹訴求日本國內

日本首相高市早苗昨表示，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，日本能行使集體自衛權。台大政治系兼任教授楊永明表示，高市早苗的說法，超越故首相安倍晉三時期對台海議題及集體自衛權間連結的論述與政策基礎；而若台海發生戰爭，連美國都無法保證出兵協防，台灣更不能將高市的說法作為安保承諾。

新聞眼／高市送暖？台灣當心淪抗中棋子 兩岸更無迴旋空間

自安倍晉三提出「台灣有事、日本有事」說法後，大陸就視此為對華的不友好甚至敵對行為，並對日本進行多項反制措施。而就當事方的台灣來說，此說看似抱團送暖，實應擔心成為日方另一顆抗中棋子，讓兩岸關係更無迴旋空間。

我設處卡關的愛沙尼亞 花18年逆襲成北約資安堡壘

中華民國要在波羅的海國家愛沙尼亞設代表處，卻因為名稱問題而卡關二年。其實，在非邦交國設代表處或辦事處，使用「台灣」的只有兩地，其餘都是「台北」，連美國和日本也不例外。 台灣在愛沙尼亞終究無法複製立陶宛模式，民進黨政府心存僥倖企圖以此大內宣，正犯下重大戰略錯誤：殊不知愛沙尼亞是北約的資安堡壘、歐洲的防火牆，位於全球網路戰的最前線。這張可借鏡全球資安燈塔的入場券，台灣要是不要？

