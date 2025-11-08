聽新聞
首提「台灣有事」…安倍訂安保法制 鬆綁日本自衛權行使

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本已故前首相安倍晉三（左）與高市早苗。 (美聯社)
日本已故前首相安倍晉三（左）與高市早苗。 (美聯社)

「存亡危機事態」是日本國會二○一五年九月通過「安全保障法制」（下稱安保法制）時新增的規定。日本國內外咸認為，已邁入十周年的安保法制，使二戰結束後日本的安保政策出現大翻轉。

該事態即一旦日本政府認定，就算日本並未遭受直接攻擊，但與日本密切相關的美國等其他國家面臨武力攻擊，進而形成威脅日本的國家存亡，且明顯將從根本上顛覆日本民眾生命與權利的危險狀態之際，日本自衛隊即可行使受限的集體自衛權

除了美國等他國遭武力攻擊的情況，安保法制也規定承平時期，自衛隊能以防護這些國家的武器等軍事資產為由，協防他國軍隊的船艦及航空器。

日本政府原本不允許日本行使集體自衛權。但安倍晉三第二次拜相後，即著手通過安保法制。

基於安保法制，自衛隊能採取更多行動。日本讀賣新聞此前報導，若台海緊張，自衛隊可能有三種主要行動類型。其一，美軍可能為協防台灣而反擊；其二，若事態進一步惡化，演變為存亡危機事態，自衛隊可基於受限的集體自衛權而反擊，例如盟邦美國軍隊等遭武力攻擊；其三是武力攻擊事態，當包含駐日美軍基地的日本境內遭武力攻擊等危機明顯逼近時，自衛隊可行使個別自衛權反擊。

安倍名言「台灣有事就是日本有事」源於二○二一年十二月一日受台灣智庫國策研究院邀請，就「新時代台日關係」為題發表視訊演說時提出，指日本無法容許發生台灣遭武力侵犯，台灣有事等同日本有事，也可謂等同美日同盟有事。

日本 自衛隊 安保法 集體自衛權 安倍晉三 台日關係 台灣有事 高市早苗 台海 美日同盟

「存亡危機事態」是日本國會二○一五年九月通過「安全保障法制」（下稱安保法制）時新增的規定。日本國內外咸認為，已邁入十周年的安保法制，使二戰結束後日本的安保政策出現大翻轉。

